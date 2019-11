Come iniziare a correre

Scegli gli outfit giusti

Trova la scarpa perfetta per la tua corsa

Le scarpe da running non sono tutte uguali. Alcune sono pensate per le long run, altre per la velocità, altre ancora per il comfort. La nostra guida alle scarpe da running ti aiuterà a scegliere la scarpa giusta per i tuoi obiettivi. Guida alle scarpe

L'abbigliamento ideale per la corsa

Puoi correre indossando praticamente di tutto, ma capi specifici come un bra che offre il giusto sostegno, calze traspiranti e shorts che non irritano la pelle possono aiutarti a mantenere la concentrazione. Noi ti offriamo i capi base per ogni tua esigenza.