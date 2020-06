Cosa mangiare prima, durante e dopo una corsa

Mangiare gli alimenti giusti nella quantità giusta ti consentirà di correre più velocemente e più a lungo e di recuperare più in fretta.

Sapere quando e cosa mangiare è fondamentale per ottenere il massimo dalle tue corse. Abbiamo parlato con gli esperti per assicurarci di offrirti gli strumenti necessari per assumere i nutrienti giusti per le tue prestazioni di resistenza e affrontare al meglio il tuo programma di allenamento.



Mangia in modo intelligente e correrai bene. Non è una semplificazione eccessiva.



"Una buona dieta ai fini dell'allenamento consiste nel far sì che il tuo corpo immagazzini tutte le energie necessarie e ricarichi tali energie per favorire il recupero dopo l'attività svolta", afferma Monique Ryan, nutrizionista sportiva professionista con oltre 25 anni di esperienza nella consulenza ad atleti e team professionisti e di resistenza. Adotta questo approccio e sarai sempre nel pieno delle forze per la tua prossima corsa.



Sebbene quando e cosa mangiare dipenda da molti fattori, come la durata e l'intensità della corsa, molti runner pensano per lo più a come riempirsi il piatto.



Gli atleti di resistenza dovrebbero ottenere più della metà delle loro calorie dai carboidrati, un quarto dalle proteine e il resto dai grassi, spiega Ryan Maciel, nutrizionista professionista e coach per la nutrizione finalizzata alla prestazione presso Precision Nutrition. Per quanto riguarda i carboidrati, sono da preferire alimenti ricchi di nutrienti, come patate dolci e altre verdure amidacee e cereali integrali. Le proteine possono essere di origine animale o vegetale: pollo, pesce, yogurt, uova, semi, fagioli e tofu. Ottime fonti di grassi includono invece avocado, frutta secca e olio d'oliva.



Questo rapporto di nutrienti così specifico è dettato dalle prestazioni. Quando corri, bruci un mix di carboidrati e grassi, spiega Ryan. "Più è intensa o lunga la corsa, maggiore sarà la quantità di carboidrati di cui avrai bisogno", aggiunge. I carboidrati vengono immagazzinati nei muscoli e nel fegato sotto forma di glicogeno e rilasciati come glucosio, la fonte di energia più facilmente accessibile del corpo.



Se esaurisci le riserve di glicogeno, afferma Ryan, non riuscirai a mantenere l'intensità e/o la durata desiderate. "Ti andrai a scontrare contro un muro", dice. Secondo Maciel, questo avviene solitamente dopo circa due ore di allenamento di resistenza, se non ti ricarichi con i giusti nutrienti.