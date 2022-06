Le migliori scarpe da cross training di Nike

Una delle scarpe Nike più adatte al cross training è il modello Nike Metcon . Queste scarpe da allenamento sono progettate per offrire massima versatilità, con un tallone ampio e piatto che garantisce stabilità durante il sollevamento di carichi pesanti e una quantità ideale di schiuma reattiva per ammortizzare i movimenti ad alto impatto. Il motivo del battistrada in gomma avvolge l'arco plantare e fornisce trazione per aiutarti nell'atterraggio quando salti e ad arrampicarti su una corda senza eccessiva difficoltà. La tomaia leggera, invece, consente ai piedi di respirare, mentre gli strati esterni testurizzati offrono una resistenza all'abrasione che dura nel tempo. Nike Metcon è progettata per i tuoi allenamenti più variegati.E c'è una scarpa Nike Metcon per ogni tipo di atleta di cross training, da chi vuole limitare il peso e aumentare la velocità a chi vuole una spinta nel tallone per il sollevamento pesi, passando per chi cerca flessibilità extra per i movimenti di agilità. Ogni scarpa Nike Metcon presenta una serie di caratteristiche esclusive e, allo stesso tempo, mantiene un equilibrio tra stabilità e reattività; per questo motivo sono una scelta ideale per il cross training.Oltretutto hanno un design indubbiamente accattivante. E grazie alla ricca scelta di stili e colori (nelle misure Nike da uomo e da donna), tra cui un modello da cross training completamente personalizzabile che potrai coordinare con il tuo abbigliamento da allenamento preferito, troverai sicuramente il look che ti fa sentire al meglio.