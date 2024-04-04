I benefici di un bagno con i sali di Epsom

I benefici di un bagno con sali di Epsom dopo un allenamento
Sport e attività
Non hai mai provato i benefici dell'immersione in un bagno caldo?
Per ottenere ottimi risultati dal tuo allenamento, è importante dedicare massima attenzione anche alla routine di recupero. E nonostante la continua evoluzione dei trend e e dei metodi di recupero, da secoli esiste un rimedio semplice, tuttora apprezzato: immergersi in un bagno caldo con sali di Epsom.
Oltre alle persone esperte di fitness, anche chi fa sport sostiene che un bagno con sali di Epsom aiuti a ridurre l'indolenzimento e l'infiammazione muscolare. Ma funziona davvero? E come? Abbiamo parlato con persone esperte per sondare la scienza e illustrare i benefici potenziali di un bagno con sali di Epsom dopo un allenamento.
Cosa sono, dunque, i sali di Epsom?
Il sale di Epsom, anche noto come solfato di magnesio, è un sale minerale presente in natura. È facilmente reperibile nei negozi di alimentari o nelle farmacie, pronto per essere sciolto in un bagno caldo (a differenza del sale commestibile, il sale di Epsom non può essere ingerito).
Il nome deriva dalla città di Epsom, in Inghilterra, dove il sale fu scoperto da un agricoltore circa 400 anni fa. Fu così che la città divenne una meta termale per i londinesi che cercavano un trattamento per escoriazioni, infezioni della pelle e irritazioni.
Oggi, sono molte le persone che utilizzano i sali di Epsom per un'ampia gamma di potenziali proprietà terapeutiche. Sebbene manchi una ricerca autorevole che dimostri i benefici dei bagni con sali di Epsom, molte persone ritengono che possano lenire il dolore e il gonfiore dovuti all'artrite, i lividi, la costipazione, l'insonnia e l'emicrania.
Per quanto riguarda il recupero post-allenamento, i bagni con sali di Epsom sono spesso utilizzati da persone in cerca di sollievo per dolori e rigidità muscolare, quindi analizziamo la questione più in dettaglio.
I bagni con sali di Epsom offrono benefici per il recupero?
Coloro che credono nei benefici dei bagni con sali di Epsom ritengono che, in acqua calda, il magnesio si sciolga e venga assorbito dal corpo attraverso la pelle, con vantaggi evidenti.
Perché il magnesio è utile, soprattutto per il recupero post-allenamento? "Il magnesio è un minerale essenziale, presente nel corpo, che favorisce il normale funzionamento dei muscoli, tra cui la contrazione e il rilassamento", afferma Dennis A. Cardone, D.O, specialista di medicina dello sport e medico di squadra per programmi di atletica, incluso il torneo di tennis degli U.S. Open. In realtà, questo nutriente mantiene in salute e in funzione non solo i muscoli, ma anche le ossa, il cuore e quasi ogni altro organo del corpo umano.
"A volte le persone con carenze di magnesio sono soggette a crampi e dolori muscolari", sostiene Jason Machowsky, CSCS, e fisiologo dell'esercizio fisico. Uno studio di piccola entità condotto su ciclisti professionisti ha anche dimostrato che gli integratori di magnesio favoriscono il recupero dopo un'attività fisica intensa e hanno un "effetto protettivo contro il danno muscolare". Machowsky avverte, però, che gli integratori vanno assunti sotto la guida di personale medico o con specializzazione in dietologia. Per fortuna, è presente in molti alimenti naturali, come le verdure a foglia verde, i legumi, la frutta a guscio, i semi e i cereali integrali.
C'è un solo problema: secondo Machowsky, resta ancora da verificare che immergersi in un bagno caldo con sali di Epsom permetta al corpo di assorbire il magnesio. "Non abbiamo alcuna ricerca che dimostri che il sale di Epsom venga assorbito attraverso la pelle in quantità significative, tali da influire sui livelli di magnesio nel sangue", precisa.
"I benefici di un bagno con sali di Epsom appaiono interamente correlati all'immersione in acqua calda", aggiunge Cardone. Nonostante la recente diffusione dei bagni di ghiaccio come rimedio contro l'infiammazione, secondo Cardone, un bagno caldo può migliorare la circolazione del sangue, fornendo ossigeno e nutrienti ai muscoli, e aumentando l'elasticità del tessuto connettivo. Questi effetti possono contribuire ad alleviare il dolore causato dall'indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata o DOMS.
Cardone e Machowsky sostengono entrambi che un bagno caldo offra un altro beneficio indiretto per il recupero. "Forse ancora più importante è il fatto che immergersi in un bagno caldo possa essere rilassante e benefico per la nostra salute mentale ed emotiva", afferma Cardone.
La ricerca dimostra che i bagni caldi possono ridurre il cortisolo, un ormone dello stress. Uno studio apparso nel 2019 nella rivista Sleep ha anche rilevato che un bagno caldo di 10 minuti, da una a due ore prima di andare a letto, può far addormentare più velocemente e migliorare la qualità del sonno. E, di notte, una bella dormita che duri da otto a nove ore, secondo Cardone, è importante per il recupero e le prestazioni muscolari.
"In un mondo sempre più frenetico, è importante ritagliarsi del tempo per rilassarsi, ritrovare la calma e consentire al corpo di riposare e recuperare, a prescindere dall'utilizzo dei sali", sostiene Machowsky.
Inoltre, esiste il potere della risposta cervello-corpo, noto come effetto placebo. Alcuni studi di ricerca hanno riscontrato che i placebo (o trattamenti con sostanze inattive, come una pillola di zucchero) possono produrre cambiamenti fisiologici misurabili e reali, con effetti benefici simili a quelli ottenuti con le medicine. In altre parole, pensare che i bagni con sali di Epsom siano lenitivi, allevino il dolore muscolare o accelerino il recupero, potrebbe essere un motivo sufficiente per continuare a farli. "Se credi che ti facciano bene, è probabile che possano aiutarti", afferma Machowsky, anche se non sono disponibili dati validi per sostenere che questo effetto sia direttamente correlato al solfato di magnesio.
Un bagno con sali di Epsom può avere effetti collaterali?
Anche se servirebbe ulteriore ricerca per stabilire se il magnesio possa essere assorbito dalla pelle per alleviare l'indolenzimento muscolare o velocizzare il recupero, Machowsky e Cardone puntualizzano che il rischio di effetti collaterali è comunque basso.
Tuttavia, se hai un'ustione, una ferita o un'infezione cutanea, ti consigliamo di evitare di fare un bagno con sali di Epsom. E se soffri di una malattia dermatologica, come l'eczema o la psoriasi, o hai la pelle sensibile, chiedi prima un parere medico.
Jennifer Chwalek, M.D. e dermatologa, osserva che, in alcuni casi, i bagni con sali di Epsom possono lenire patologie cutanee come l'eczema o la psoriasi, grazie agli effetti antinfiammatori del magnesio. E precisa che alcuni studi suggeriscono che il magnesio applicato localmente potrebbe essere assorbito attraverso i follicoli piliferi.
Tuttavia, la temperatura dell'acqua è molto importante. "Se l'acqua è molto calda, con o senza sali di Epsom, potrebbe danneggiare la pelle perché può seccarla", sostiene Chwalek.
Come fare un bagno con sali di Epsom
Sebbene i benefici non siano comprovati da evidenze scientifiche, i punti a sfavore sono pochi, dato che il sale di Epsom è accessibile e generalmente sicuro per la maggior parte delle persone.
Se vuoi provare un bagno con sali di Epsom per alleviare lo stress, ridurre il dolore muscolare o dormire meglio, versa semplicemente una tazza di sale di Epsom (cerca un prodotto contenente solfato di magnesio al 100%) nella vasca da bagno mentre si riempie di acqua.
"Penso che i bagni con sali di Espom possano dare sollievo dopo aver fatto yoga o attività fisica, purché l'acqua del bagno non sia troppo calda", osserva Chwalek.
Frequently Asked Questions
Should you rinse off after an Epsom salt bath?
This is your choice. Some people choose not to rinse after taking an Epsom bath. Others might want to follow up their Epsom salt bath with a quick shower to rinse off any excess salt since it could dry out the skin.
How long should you sit in a bath with Epsom salt?
This is a personal preference, but it’s generally recommended to give yourself at least 15 minutes. If baths are stress-relieving for you, stay for up to an hour.
Words by Kylie Gilbert