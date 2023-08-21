Il momento migliore per bere shake proteici

Altrettanto importante, o forse più importante, dei tempi di assunzione di un frullato proteico è il tipo di proteine contenuto nel preparato in polvere o nel frullato acquistato. Frullati e preparati in polvere proteici sono ottenuti sia da fonti vegetali che animali, e la qualità delle proteine non è sempre uguale. La qualità di una proteina dipende dalla sua digeribilità, dalla biodisponibilità (ovvero l'efficacia con cui il corpo riesce a utilizzarla) e dal contenuto di amminoacidi essenziali.

I frullati proteici a base di proteine animali, come il siero del latte, sono fonti proteiche complete, in quanto contengono tutti e nove gli amminoacidi essenziali che il corpo non può produrre da solo e che deve pertanto ottenere dagli alimenti. I preparati a base di proteine animali in polvere sono in genere considerati di alta qualità. I preparati proteici in polvere a base di collagene sono l'unica eccezione, perché non contengono tutti e nove gli amminoacidi essenziali.

La soia è una delle poche proteine vegetali ad avere i requisiti di una proteina completa. Questo però non significa che la proteina della soia sia la sola opzione adatta a chi segue una dieta a base di alimenti di origine vegetale o preferisce consumare proteine vegetali. Alcuni frullati a base vegetale contengono una combinazione di proteine di piselli, canapa, zucca o riso per creare una proteina completa.

Gli aspetti principali da ricordare sono questi: quando acquisti un frullato proteico, leggi l'elenco degli ingredienti e assicurati che le proteine provengano da una fonte di alta qualità. Gli ingredienti migliori sono il siero del latte o la soia. Dedicando un po' di tempo in più alla lettura degli ingredienti avrai la certezza di scegliere il prodotto con il miglior rapporto qualità/prezzo.