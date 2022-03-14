L'acqua salata ti aiuta a idratarti dopo un allenamento?

Secondo Natalie Allen, dietista e professoressa associata di scienze biomediche presso la Missouri State University con esperienza nella nutrizione sportiva, idratarsi con sola acqua durante l'allenamento può diluire il sodio presente nell'organismo. Questo è un problema, perché il sodio aiuta il corpo a mantenere l'equilibrio dei fluidi garantendone il giusto passaggio fuori e dentro le cellule.

"Durante le performance atletiche è importante mantenere l'equilibrio tra sodio e acqua per prevenire crampi muscolari o, peggio, un disturbo chiamato 'iposodiemia' che si verifica quando i livelli di sodio nell'organismo sono eccessivamente bassi", spiega.

Quando ciò avviene, le cellule iniziano a gonfiarsi provocando fastidi come mal di testa, stanchezza improvvisa, debolezza muscolare o nausea. Nei casi più gravi può causare convulsioni e persino l'entrata in coma.

Purtroppo, non è una condizione rara come si potrebbe pensare. Uno studio ha definito l'iposodiemia come un disturbo "seriamente sottovalutato", mentre un altro ha confermato che si tratta della anomalia elettrolitica più diffusa, riscontrata ampiamente in pazienti ricoverati.

"Per questo è importante assumere quantità adeguate di sodio con la dieta e integrarlo a piccole dosi nella bevanda che si consuma durante l'allenamento, soprattutto in caso di alte temperature o prestazioni atletiche prolungate", afferma Allen. "Ecco perché la maggior parte delle bevande sportive contiene una certa quantità di sodio: per prevenirne la diluizione nel sangue".

Ma la prevenzione dei crampi muscolari non è certo l'unica funzione del sodio, come sottolinea Reda Elmardi, dietista e trainer di forza e preparazione fisica. A suo avviso, questo minerale apporta diversi benefici, soprattutto per chi fa sport: