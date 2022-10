Consigli su come correre per perdere peso

Se il tuo obiettivo è perdere peso, ci sono moltissimi metodi consigliati a tua disposizione, ma pochi sono accessibili come la corsa. Correre per perdere peso è semplice ed economico, e per di più lo si può fare ovunque. Non c'è bisogno di iscriversi in palestra, acquistare attrezzature costose o abbonarsi a un servizio di pianificazione dei pasti. E oltretutto, la corsa offre anche altri benefici come maggiore longevità, riduzione del rischio di malattie cardiache e miglioramento dell'umore.

Gli studi hanno dimostrato che la corsa è uno strumento efficace per perdere massa grassa, anche se dalle ricerche è emerso che i risultati in termini di perdita di peso possono variare. Alcune persone che si allenano per perdere peso ottengono ottimi risultati, altre invece faticano a raggiungere gli obiettivi. Se vuoi correre per dimagrire (e riuscirci davvero!), prova a seguire questi semplici consigli.