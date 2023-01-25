Battle rope: descrizione, benefici ed esercizi

"L'uso di battle rope è uno dei modi per integrare l'allenamento funzionale nella propria routine e migliorare la forza, la resistenza cardiovascolare e la potenza", afferma Javens.

La ricerca ha suggerito che con l'allenamento funzionale è possibile migliorare le prestazioni atletiche, in particolare la velocità, la potenza, la forza, la flessibilità, l'agilità, l'equilibrio e anche la resistenza aerobica e muscolare. Questo risultato è reso possibile dall'inclusione di schemi di movimento multidimensionali e su più piani, accelerazione, decelerazione e movimenti di stabilità. "Le battle rope sono anche attrezzi versatili e, quando vengono usate correttamente, possono migliorare il rafforzamento del core, la potenza e la resistenza", osserva Jeffers.

Oltre che per migliorare le tue prestazioni complessive, puoi usare le battle rope per allenare gruppi muscolari mirati. Javens ritiene che si possano usare anche per un allenamento total body, a seconda degli esercizi scelti.

Ad esempio, per far lavorare gruppi muscolari specifici delle spalle e della schiena, dovresti eseguire con le battle rope movimenti come gli slam a un solo braccio e a due braccia. Per allenare simultaneamente più gruppi muscolari, dovrai combinare i movimenti. Puoi, ad esempio, eseguire contemporaneamente slam a due braccia e affondi all'indietro.

Se vuoi integrare allenamenti ad alta intensità nella tua routine con battle rope senza movimenti a impatto elevato come i salti, puoi raggiungere questo obiettivo scegliendo determinati movimenti. "Optare per esercizi ad alta intensità piuttosto che ad alto impatto è una scelta saggia se non puoi eseguire esercizi pliometrici, perché il loro impatto sulle articolazioni è minimo o del tutto assente", spiega Javens.

In poche parole, "le battle rope sono facili da installare, portatili e utilizzabili per tanti esercizi diversi", fa notare Jeffers.

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