Cinque vantaggi di usare un vogatore secondo gli esperti

Quando ti alleni in palestra, usi ogni volta le stesse macchine e la stessa attrezzatura? Non c'è niente di sbagliato ad avere preferenze, ma se non hai ancora provato un allenamento con il vogatore, è ora di farlo.

Amanda Painter Diver, D.P.T., coach di canottaggio e fondatrice di The Rowing Doc, afferma che vogare è un ottimo esercizio, ma non è un movimento che si fa normalmente ogni giorno. "Se la prendi con calma e impari prima a eseguire il movimento, progredirai molto di più nell'uso del vogatore". Apprendere la tecnica corretta è il primo passo non solo per usare bene la macchina, ma anche per proteggerti da possibili infortuni. Per iniziare, leggi di seguito i motivi approvati dagli esperti per provare il vogatore e variare la tua routine, in modo da ottenere gradualmente importanti vantaggi per la salute.

Se sei agli inizi, apprendere la tecnica corretta è il primo passo non solo per usare al meglio l'attrezzo, ma anche per proteggerti da possibili inconvenienti. Per cominciare, dai un'occhiata a questi motivi approvati dagli esperti per provare il vogatore e variare la tua routine: otterrai gradualmente importanti vantaggi per la salute.