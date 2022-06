Fare una sauna dopo l'allenamento offre dei benefici?

La sauna dopo l'allenamento ha effetti positivi sul recupero muscolare, e questo forse è uno dei più grandi vantaggi che offre. Nello studio condotto in SpringerPlus, per esempio, è stato rilevato che bastano 30 minuti in una sauna a infrarossi per ridurre il dolore muscolare dopo l'allenamento e favorire il recupero. In particolare, gli uomini, che dopo 40 minuti di allenamento endurance avevano fatto una sessione di sauna a infrarossi, hanno ottenuto prestazioni migliori nel test del salto con contromovimento (un esercizio che serve a misurare la potenza della parte inferiore del corpo), rispetto a quelli che si erano riposati in una sala normale. Questo risultato sembra indicare che la sauna a infrarossi velocizzi il recupero muscolare e nervoso dopo l'allenamento.

"Molti atleti apprezzano la sauna perché permette di migliorare i tempi di recupero", afferma John Gallucci, Jr., trainer certificato, dottore in fisioterapia, CEO di JAG-ONE Physical Therapy e coordinatore medico per la Major League Soccer. Il calore della sauna migliora la circolazione di sangue ricco di ossigeno e nutrienti in tutto il corpo. I muscoli danneggiati dall'allenamento, quindi, recuperano più velocemente, così potrai tornare al tuo workout in meno tempo.