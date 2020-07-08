8 esercizi rilassanti di stretching da fare prima di dormire

Rilassati con lo stretching prima di andare a letto
Coaching
Di Kirsty Godso
Scarica la tensione della giornata per una notte di sonno riposante.
Rilassare i muscoli può aiutarti a dormire meglio. Ecco la mia semplice routine di stretching per aiutarti a rilassarti prima di andare a letto.
Mantieni ogni posizione di stretching per 30 secondi e, se è solo su un lato, conta 30 secondi per lato.
Ecco cosa faremo:
01. Stretching del flessore dell'anca in ginocchio
Questo esercizio serve a distendere i flessori dell'anca, incluso l'ileopsoas, un muscolo del core che collega i lombari alla parte superiore della gamba.
02. Stretching 90/90
Ottimo per la mobilità delle anche, soprattutto in caso di tensione ai rotatori dell'anca, e una valida alternativa alla posizione del piccione.
03. Stretching della figura del 4 con supporto
Usa il divano, il letto o una sedia per abbassarti e distendere i rotatori dell'anca, soprattutto il piriforme.
04. Stretching laterale
Sentirai sciogliersi la tensione nelle scapole e fin giù ai laterali, i muscoli più grandi della schiena.
05. Stretching dei femorali con supporto
L'utilizzo di un supporto può aiutarti a sciogliere i femorali in caso di tensione.
06. Stretching della rana
Si tratta di un ottimo esercizio di stretching per gli adduttori e per le anche.
07. Stretching del torace da distesi
Se fai piegamenti, vogatore, se porti spesso borse pesanti o lavori al computer, questo esercizio di stretching aiuta ad alleviare la tensione nei muscoli di torace, petto, spalle e braccia.
08. Posizione del bambino
Termina con questa posizione rilassante mentre ti concentri sulla respirazione.
Ora ti aspetta una notte di sonno riposante!