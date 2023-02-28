Tutto quello che c'è da sapere sulle fratture da stress

Tutto quello che devi sapere sulle fratture da stress
Sport e attività
Gli esperti spiegano quali sono i segnali delle fratture da stress e suggeriscono alcune misure preventive per evitarle.
In un mondo perfetto, saresti in grado di allenarti sempre alla massima intensità, superando continuamente i tuoi record personali. In realtà, può capitare (e capita) di infortunarsi. E, se si ignora il dolore, alcune lesioni possono trasformarsi in fratture da stress.
Le fratture da stress tendono a verificarsi più di frequente nei piedi e nelle gambe, afferma Kenneth Jung, M.D., chirurgo ortopedico del piede e della caviglia presso il Cedars-Sinai Kerlan-Jobe Institute di Los Angeles e consulente per piede e caviglia presso il Los Angeles Rams.
Nonostante le fratture da stress siano comuni, spesso non si sa abbastanza sulle lesioni che ne sono all'origine. Ecco cosa occorre sapere sui sintomi delle fratture da stress, su come si verificano e su come trattarle.
Cos'è una frattura da stress?
Una frattura da stress è una piccola crepa che si forma in un osso, secondo la definizione dell'American Academy of Orthopedic Surgeons (AAOS), ma è diversa da una frattura classica.
"Le fratture da stress sono diverse dalle classiche fratture, perché non comportano lesioni legate a movimenti compiuti ad alta velocità o forti traumi", afferma Jasmine Toor, M.D., medico di medicina sportiva presso il Mercy Medical Center di Baltimora. Invece, aggiunge, in genere sono causate da esercizi che richiedono molte ripetizioni, come la corsa su lunga distanza o la ginnastica.
Le fratture da stress sono più comuni nelle "ossa portanti del corpo, poiché è qui che si trasferisce la maggior parte del peso e delle forze durante determinati esercizi e attività", spiega Toor.
Una frattura da stress è "visibile ai raggi X", afferma Phillip Adler, Ph.D., A.T.C., trainer sportivo autorizzato e responsabile operativo dell'assistenza ortopedica presso il centro medico Corewell Health West a Grand Rapids, Michigan.
Solitamente, qual è la causa delle fratture da stress?
Secondo l'AAOS, in genere le fratture da stress sono dovute al sovraccarico. Si verificano quando i muscoli si affaticano e non sono in grado di sopportare altri sforzi. Accade quindi che i muscoli trasferiscano lo stress eccessivo all'osso, causando la formazione di una crepa.
Le fratture da stress possono verificarsi in seguito ad attività ripetitive o che stancano i muscoli, richiedendo molto lavoro alle ossa, spiega Toor.
Quando si verifica una frattura da stress, significa che "si è aumentata la frequenza di allenamento troppo velocemente, senza dare al corpo la possibilità di riprendersi, caricando le ossa allo stesso modo ogni giorno o eseguendo allenamenti di pari intensità tutti i giorni", sottolinea Jung.
Questi fattori possono "portare a un sovraccarico dell'osso", aggiunge Jung, specificando che accade a "molti atleti giovani che giocano in più squadre e praticano più sport". Anche i runner e gli atleti adulti sono soggetti alle fratture da stress quando aumentano troppo rapidamente i chilometri percorsi, dice Jung.
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Sintomi delle fratture da stress
Il sintomo più comune delle fratture da stress è il dolore associato all'attività fisica che si allevia con il riposo, spiega l'AAOS. La durata della pausa necessaria può variare, anche se secondo l'AAOS in genere servono dalle sei alle otto settimane per guarire.
Secondo la Cleveland Clinic, tra i sintomi delle fratture da stress possono esservi anche:
- Gonfiore o dolore nel sito della frattura
- Indolenzimento o "dolore al tatto" quando si tocca sopra l'osso
- Dolore al di fuori dell'allenamento, durante le normali attività quotidiane o camminando
- Dolore più intenso se si saltella su una gamba
Come trattare le fratture da stress
Il trattamento per le fratture da stress consiste "in genere nella riduzione dello stress o del carico sull'osso", afferma Jung. Se si prova dolore durante la camminata, per esempio, il medico può consigliare di indossare una calzatura apposita per ridurre lo stress sulla parte inferiore della gamba o del piede. In alcuni casi, gli atleti possono avere bisogno di stampelle, aggiunge Jung.
Per quanto riguarda la durata del riposo necessario, Toor spiega che in realtà dipende da diversi fattori, tra cui la posizione della frattura da stress e la sua guarigione nel tempo. Il medico può determinare quest'ultimo aspetto durante le visite di follow-up.
In generale, tuttavia, l'AAOS fa notare che in genere servono da sei a otto settimane per guarire da una frattura da stress.
Toor aggiunge che, dopo un periodo di riposo, è essenziale tornare ad allenarsi con gradualità, aumentando lentamente l'intensità e la durata, per evitare di sovraccaricare l'osso. "Di solito sono i fisioterapisti e i medici dello sport a occuparsi di questa fase", spiega.
Probabilmente il medico vorrà anche controllare la postura. "È fondamentale correggere la postura e la tecnica, che potrebbero aver contribuito alla frattura da stress", afferma Toor. "È importante eseguire una valutazione dettagliata, ad esempio della flessibilità muscolare, della forza e dell'andatura, perché la compromissione della forza e della flessibilità dei muscoli determina forze anomale sulle ossa portanti".
Se la postura non è corretta e il medico sospetta che questo possa aver causato la frattura da stress, è essenziale lavorare per correggerla. Allenarsi ripetutamente con una postura scorretta potrebbe aumentare il rischio di incorrere in un'altra frattura da stress, spiega l'esperta.
Prevenzione delle fratture da stress
Ecco alcuni altri suggerimenti per diminuire il rischio di insorgenza di una frattura da stress:
- Allenamento di forza. "Consiglio un allenamento di forza per garantire che i muscoli intorno alle zone soggette a frattura da stress siano abbastanza forti da assorbire l'impatto o lo sforzo, in modo che non sia l'osso a doverlo fare al posto loro", afferma Adler. Occorre valutare la possibilità di lavorare con personal trainer certificati o fisioterapisti autorizzati, per sviluppare un programma di allenamento di forza specifico per i propri punti deboli e per la propria struttura corporea.
- Scarpe supportive. "Assicurarsi che le scarpe calzino correttamente e presentino un supporto sufficiente, in base al tipo di arco del piede e allo stile di corsa", afferma Adler. Chi pratica la corsa su lunga distanza, inoltre, deve tenere conto del chilometraggio delle scarpe, aggiunge. (In genere si consiglia di cambiare le scarpe ogni 500-800 chilometri).
- Esercizi di cross training. Variare le tipologie di esercizi svolti può contribuire ad alleviare il carico sulle ossa, spiega Jung. Quindi è utile inserire qualche giorno di cross training nelle attività della settimana, in modo da non sovraccaricare le ossa sempre allo stesso modo, precisa l'esperto.
- Corretta alimentazione. Ciò significa, tra le altre cose, abbondanza di alimenti ricchi di calcio e vitamina D, conclude Jung. (È possibile farsi prescrivere dal proprio medico delle analisi del sangue se si sospetta un deficit di questi nutrienti.)
Testo di Korin Miller