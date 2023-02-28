Tutto quello che c'è da sapere sulle fratture da stress

Il trattamento per le fratture da stress consiste "in genere nella riduzione dello stress o del carico sull'osso", afferma Jung. Se si prova dolore durante la camminata, per esempio, il medico può consigliare di indossare una calzatura apposita per ridurre lo stress sulla parte inferiore della gamba o del piede. In alcuni casi, gli atleti possono avere bisogno di stampelle, aggiunge Jung.

Per quanto riguarda la durata del riposo necessario, Toor spiega che in realtà dipende da diversi fattori, tra cui la posizione della frattura da stress e la sua guarigione nel tempo. Il medico può determinare quest'ultimo aspetto durante le visite di follow-up.

In generale, tuttavia, l'AAOS fa notare che in genere servono da sei a otto settimane per guarire da una frattura da stress.

Toor aggiunge che, dopo un periodo di riposo, è essenziale tornare ad allenarsi con gradualità, aumentando lentamente l'intensità e la durata, per evitare di sovraccaricare l'osso. "Di solito sono i fisioterapisti e i medici dello sport a occuparsi di questa fase", spiega.

Probabilmente il medico vorrà anche controllare la postura. "È fondamentale correggere la postura e la tecnica, che potrebbero aver contribuito alla frattura da stress", afferma Toor. "È importante eseguire una valutazione dettagliata, ad esempio della flessibilità muscolare, della forza e dell'andatura, perché la compromissione della forza e della flessibilità dei muscoli determina forze anomale sulle ossa portanti".

Se la postura non è corretta e il medico sospetta che questo possa aver causato la frattura da stress, è essenziale lavorare per correggerla. Allenarsi ripetutamente con una postura scorretta potrebbe aumentare il rischio di incorrere in un'altra frattura da stress, spiega l'esperta.