Come determinare la durata di un allenamento?

Come tenerti in forma con gli esercizi snack

Per mantenere o persino migliorare forza e definizione, esegui il tuo allenamento nella versione più efficace possibile in base al tempo a tua disposizione. Secondo Joe Holder, Master Trainer Nike, fan degli esercizi snack, questo significa due cose.



In primo luogo, è necessario lavorare più intensamente in una breve sessione isolata rispetto a quanto si farebbe in un allenamento più lungo. Quando vai al massimo, metti in moto una maggiore quantità di fibre muscolari "a contrazione rapida", che supportano i movimenti rapidi e intensi, come gli scatti, i salti e il sollevamento olimpico. Così facendo replichi il carico di allenamento di un workout più lungo in un tempo ben più breve, afferma Gibala.



Ad esempio, mettiamo che tu abbia programmato tre serie da 10 piegamenti in palestra ma, per una qualche ragione, tu non possa eseguirle. Invece di distribuire le sessioni da 10 piegamenti in tre momenti diversi della giornata, punta a delle ripetizioni a cedimento: esegui quante più ripetizioni puoi (con una postura corretta) per ciascuna serie, per tutte le serie che riesci a fare nel tempo a tua disposizione, suggerisce Holder. Un altro modo per accrescere l'intensità è rallentare ogni ripetizione, aumentando il tempo trascorso in tensione. In questo modo i muscoli si rafforzano perché lavorano più a lungo.



In secondo luogo, è bene eseguire movimenti complessi, come la corsa a ginocchia alte sul posto, le flessioni Spiderman o i thruster (squat e press). Questi movimenti coinvolgono più gruppi muscolari per massimizzare l'efficacia del tuo mini WOD. "Non solo rafforzerai più aree del corpo contemporaneamente, ma farai aumentare la tua frequenza cardiaca più di quanto faresti lavorando con un singolo muscolo, per un vantaggio metabolico ancora maggiore", afferma Holder.