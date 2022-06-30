Come determinare la durata di un allenamento?

I vantaggi degli allenamenti brevi
Coaching
Flessibilità e grandi risultati: scopri questi brevi workout da massimo 10 minuti.
- Se svolti correttamente, gli allenamenti super brevi sono estremamente vantaggiosi per la salute e il fitness.
- Scegli movimenti complessi e dai il massimo in un tempo limitato.
- Inoltre, una sessione breve può comportare notevoli vantaggi anche dal punto di vista mentale.
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Non è necessario fare un allenamento di un'ora per fare progressi. Gli esperti stanno imparando che con workout molto brevi, magari praticati nel corso di tutta la giornata, è possibile raggiungere risultati completi. Si tratta di una grande notizia per chiunque cerchi una routine di allenamento un po' (o molto) più flessibile.
In pratica, si tratta di esercizi che includono allenamenti super brevi di qualsiasi genere, da una serie di un singolo movimento a una serie rapida di più movimenti, ma escludono il movimento generale. Ad esempio, salire e scendere velocemente una serie di gradini alcune volte di seguito può essere considerato un esercizio snack, scegliere le scale al posto dell'ascensore no.
Fino a poco tempo fa, le linee guida ufficiali per l'esercizio fisico in paesi come gli Stati Uniti e il Regno Unito raccomandavano agli adulti di fare almeno 150 minuti di esercizio fisico a settimana, in sessioni da almeno 10 minuti ciascuna, indipendentemente dal livello di intensità. Tuttavia, la regola dei 10 minuti è stata superata, grazie alla crescente quantità di dati che dimostrano che ogni piccolo sforzo conta.
"Non abbiamo trovato alcuna evidenza che sia necessario fare attività fisica per 10 minuti o più. Anche distribuendo gli esercizi nel corso di una giornata si ottengono benefici per la salute", afferma William E. Kraus, MD, responsabile della traslazione clinica presso il Center for Living della Duke University, che ha studiato gli effetti a lungo termine degli esercizi fisici di breve durata.
Perché il tipo di esercizio è importante
Quando si tratta di cardio, probabilmente gli esercizi brevi non possono sostituire un'attività completa. La ricerca dimostra che il corpo ha bisogno di uno sforzo cardiovascolare sostenuto per sviluppare capacità aerobica e perfino 3 esercizi da 10 minuti distribuiti nel corso di una giornata non sono sufficienti. "Se ti concedi intervalli di recupero molto lunghi, la tua frequenza cardiaca aumenta in modo transitorio, ma torna ad abbassarsi relativamente in fretta", afferma Martin Gibala, PhD, professore presso la McMaster University in Ontario, che ha condotto lo studio sopracitato. "Pertanto, distanziare questo tipo di attività cardiovascolare non è utile".
Anche se non sono particolarmente vantaggiosi a livello cardio, gli studi suggeriscono che gli esercizi snack sono in grado di aumentare la forza e la funzionalità dei muscoli e migliorare le possibilità di mantenersi in salute a lungo termine. In effetti, ricercatori neozelandesi hanno scoperto che sei sessioni da un minuto ad alta intensità in prossimità dei pasti possono aiutare a controllare i livelli di zucchero nel sangue in modo più efficiente rispetto a una sessione continua di 30 minuti, forse perché ripetizioni intense gestiscono meglio la sensibilità all'insulina.
Uno studio dell'Università del Mississippi ha riscontrato che i sollevamenti con pesi sostenuti con basso numero di ripetizioni, ad esempio una sola ripetizione, sono in grado di aumentare la forza tanto quanto quattro serie da 8-12 ripetizioni, probabilmente perché sottopongono i muscoli a uno sforzo diverso ma equivalente.
"Per gli esercizi di resistenza, l'approccio "snack" genera probabilmente vantaggi molto simili a quelli offerti da un allenamento continuo", afferma Gibala, che ha provato il metodo personalmente per tenersi in forma quando non aveva la possibilità di frequentare la palestra. Quando si tratta di aumentare la forza, purché lo sforzo complessivo sia lo stesso, il corpo probabilmente non riconosce la differenza tra un circuito di sollevamento continuo o suddiviso in più sessioni nell'arco di una giornata.
Come tenerti in forma con gli esercizi snack
Per mantenere o persino migliorare forza e definizione, esegui il tuo allenamento nella versione più efficace possibile in base al tempo a tua disposizione. Secondo Joe Holder, Nike Trainer e fan degli esercizi snack, questo significa due cose.
In primo luogo, è necessario lavorare più intensamente in una breve sessione isolata rispetto a quanto si farebbe in un allenamento più lungo. Quando vai al massimo, metti in moto una maggiore quantità di fibre muscolari "a contrazione rapida", che supportano i movimenti rapidi e intensi, come gli scatti, i salti e il sollevamento olimpico. Così facendo, replichi il carico di allenamento di un workout più lungo in un tempo ben più breve, spiega Gibala.
Ad esempio, mettiamo che tu abbia programmato tre serie da 10 piegamenti in palestra ma, per qualche ragione, tu non abbia tempo. Invece di distribuire le sessioni da 10 piegamenti in tre momenti diversi della giornata, punta a delle ripetizioni a cedimento: esegui quante più ripetizioni puoi (con una postura corretta) per ciascuna serie, per tutte le serie che riesci a fare nel tempo a tua disposizione, suggerisce Holder. Un altro modo per accrescere l'intensità è rallentare ogni ripetizione, aumentando il tempo trascorso in tensione. In questo modo i muscoli si rafforzano perché lavorano più a lungo.
In secondo luogo, è bene eseguire movimenti complessi, come la corsa a ginocchia alte sul posto, le flessioni Spiderman o i thruster (squat e press). Questi movimenti coinvolgono più gruppi muscolari per massimizzare l'efficacia del tuo mini WOD.
Il tocco finale per la tua routine
Anche se gli esercizi snack potrebbero non dare la stessa scarica di endorfine delle sessioni più lunghe, secondo Holder eseguire brevi esercizi regolarmente può generare un altro vantaggio importante: modificare l'attitudine mentale. "I benefici a livello mentale che si ottengono portando avanti piccole abitudini positive sono fondamentali", prosegue Holder, che mette in pratica il suggerimento a partire dal momento in cui si sveglia. "Ogni giorno, provo a fare il possibile per trarre il massimo dalla giornata, cominciando con cinque minuti di movimento".
Testo: Ian Taylor
Illustrazioni: Kezia Gabriella
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