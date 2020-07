Rafforza il cuore e potenzia la corsa

Ti va di cambiare?

La buona notizia è che puoi sviluppare un cuore più forte a partire da adesso, anche se il tuo è già stato riprogrammato in base al movimento che hai fatto, o che non hai fatto. Entro quattro o sei settimane di allenamento di resistenza regolare (cioè, 150 minuti alla settimana, secondo le annotazioni dell'American College of Sports Medicine), è possibile iniziare a notare dei cambiamenti a livello cardiovascolare, come riuscire a correre più facilmente, anche sulle scale, grazie all'espansione del ventricolo sinistro. Tutti i chilometri percorsi aumenteranno anche il numero di piccoli vasi sanguigni e cellule che producono energia nel cuore, consentendo alle arterie di catturare più ossigeno, afferma Barry Franklin, PhD, direttore di cardiologia preventiva e riabilitazione cardiaca presso il Beaumont Health di Royal Oak, in Michigan.



Se vuoi vedere i miglioramenti in atto, prendi nota della frequenza cardiaca a riposo sul tuo tracker di attività. Una frequenza cardiaca più bassa a riposo, conseguenza dello sforzo di resistenza, offre al cuore più tempo per riempirsi di sangue. Non solo potrai spingerti ancora oltre durante gli sport aerobici e gli allenamenti, ma potrai anche migliorare la tua salute a lungo termine: ogni riduzione di 10 battiti al minuto (bpm) della frequenza cardiaca a riposo migliora la condizione fisica abbastanza da ridurre del 15-20% il rischio di malattie cardiache e di mortalità per cause generali, afferma Franklin. Gli atleti più sani hanno una frequenza cardiaca a riposo di circa 40-65 bpm, sostiene Franklin, anche se l'American Heart Association dichiara che qualsiasi valore compreso tra 60 e 100 è nella norma.



Naturalmente, l'allenamento con i pesi gioca un ruolo fondamentale in un regime di training completo. Aumenta la forza e la resistenza muscolare, migliora la sensibilità insulinica, aumenta la massa magra e accelera il metabolismo, afferma Franklin. "Tuttavia, se facciamo solo questo, ci potrebbe essere un prezzo da pagare", aggiunge Lieberman. Non devi per forza diventare un maratoneta. Ma, d'altronde, chi vuole essere uno scimpanzé?