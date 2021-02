Come diventare più veloce?

Crea una strategia per gli spuntini

Non esiste un alimento magico che possa renderti più veloce (peccato, ma purtroppo è così). Ma consumare un mix di proteine e carboidrati, come un uovo sodo e un frutto, entro l'ora che precede la corsa, l'allenamento o la partita darà una bella mano alla tua prestazione. "Le proteine contribuiscono a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue e a prevenire lesioni muscolari indesiderate, mentre i carboidrati forniscono energia di facile utilizzo, in modo che tu non corra senza carburante o consumando le scorte di glicogeno del giorno prima", afferma Ryan Maciel, RD, Head Performance-Nutrition Coach presso Precision Nutrition. L'abbinamento proteine-carboidrati ti darà più energia per aumentare il ritmo e mantenerlo.



Anche ciò che bevi può fare la differenza. Puoi consumare caffè o tè: "La caffeina è uno stimolante e favorisce quindi lo stato di allerta, contribuendo a farti correre più velocemente. Macile spiega che alcuni studi dimostrano che la caffeina provoca una riduzione dell'RPE. In uno studio pubblicato sul "Journal of Science and Medicine in Sports", il consumo di caffeina ha aiutato runner con un buon livello di allenamento ad aumentare dell'1% la velocità durante un test sui 5K. Non è poco, in uno sport in cui ogni secondo conta. Maciel consiglia di bere circa 3,3 milligrammi per chilogrammo di peso corporeo un'ora prima della corsa (per un atleta di 68 kg, equivale a 225 mg di caffeina, circa due tazze di caffè (americano).



Non ami il caffè? Prova con il succo di barbabietola: i runner che l'hanno provato hanno migliorato i loro tempi sulla 5K dell'1,5%, secondo uno studio, mentre un' altra ricerca più limitata suggerisce che bere succo di barbabietola per i sette giorni che precedono la gara può migliorare i tempi degli sprint. Il succo di barbabietola è ricco di nitrati, spiega Maciel, e questi, "secondo la ricerca, sono in grado di aumentare il flusso sanguigno, migliorare la capacità polmonare e potenziare la contrazione muscolare", tutti elementi di fondamentale importanza per la velocità.