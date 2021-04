Hogyan fokozza a stresszt az alváshiány?

Most beszéljünk az érem másik oldaláról: valószínűleg azt is észrevetted, hogy rosszabbul érzed magad, ha nem alszol jól, ami még jobban megnehezíti a stressz kezelését. Az egész egy ördögi kör. Ennek az az oka, hogy az alvás szabályozza a szervezet stresszreakcióra adott válaszát, magyarázza dr. Martin. Az alváshiány aktiválhatja ezt a stresszreakciót, amitől még frusztráltabb leszel. Ezen túlmenően az alvásmegvonás ingerlékenységhez, szorongáshoz, hangulatingadozáshoz és csökkent koncentrációképességhez vezethet, mondja dr. Meredith Broderick, az alvásdiagnosztikában, neurológiában és alvási viselkedésben jártas szakorvos.



Alvás közben az agy törli azokat a felesleges információkat, amelyek csökkenthetik a gondolkodás, az érvelés, a megértés és az észlelés képességét. Mindeközben több más fiziológiai folyamat mellett, amelyek megteremtik az érzelmek és a hangulatok irányításáért felelős agyterületek egyensúlyát, az emlékeket és az információkat is eltárolja, magyarázza dr. Broderick. Ha ez a sok fontos folyamat elmarad, akkor nem csoda, hogy a kimerültség frusztrációhoz vezet.



És bár csak egyetlen ébren töltött éjszaka miatt is rosszul érezheted magad másnap, a kialvatlanság körülbelül négy át nem aludt éjszaka után lesz igazán kedvezőtlen hatással a mentális egészségedre – magyarázza dr. Martin. „Ilyenkor egy apróság is teljesen kiakaszthat, és az érdekes teendők is szörnyű nyűggé válhatnak egy szempillantás alatt” – teszi hozzá. Ha fáradt vagy, sokkal negatívabban gondolkodsz, ahogy ezt a „Journal of Sleep Research” folyóirat egyik tanulmánya is alátámasztja: azok, akik nem aludtak jól öt egymást követő éjszakán át, sokkal durvábban reagáltak a kellemes hangulatú képekre. Dr. Martin szerint ilyenkor a szeretteinkkel is zsémbesebbek vagyunk, és kevesebb a motivációnk, hogy tartsuk magunkat a szokásos wellnessrutinunkhoz.