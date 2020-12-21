Hogyan befolyásolja az alvás az immunrendszered?

01. Mozogj!

Dr. Schneider szerint testmozgással nagyon sokat lehet javítani az alvás minőségén, mert a) segít, hogy könnyebben aludj el, különösen, ha a nap első felében edzel, és b) hozzájárul a regeneráló mélyalváshoz. Az American Heart Association hetente legalább 150 perc közepes intenzitású aerob edzést, mellette pedig heti kétszer erősítő edzést javasol. Semmiképpen ne vidd azonban túlzásba, mivel egyes kutatások szerint a túledzés gyulladást okozhat a szervezetben, amely elvonhatja immunsejtjeink figyelmét a betolakodókról.



02. Fogd vissza az alkoholfogyasztást!

Az esti tivornya segíthet ugyan elaludni, de később, az éjszaka folyamán az alvásminőség rovására mehet. Egyes kutatások azt mutatják, hogy az alkohol aktiválhatja a pihenéssel – nem az alvással – összefüggő agyi mintázatot, és ezzel meggátolja a valóban pihentető alvást. Ha mindenképpen fogyasztanál alkoholt (és már elmúltál 18 éves), akkor semmiképp se igyál egy pohárnál többet, és azt néhány órával lefekvés előttre időzítsd. Dr. Schneider azt javasolja, hogy egyél mellé valamit, hogy a szervezetednek legyen ideje lebontani az alkoholt és minimalizálni annak hatásait.



03. Kerüld el az alvásgátló tényezőket!

Ha gyakran és tartósan felébredsz az éjszaka közepén, az megakadályozhatja, hogy az alvásod a legpihentetőbb szakaszaiba lépjen, mondja dr. Schneider. Két-három órával lefekvés előtt ne egyél már (és lehetőleg vizet se igyál), mert az emésztés (vagy a húgyhólyagod) ébren tart.



Végső soron az alvás a legjobb barátod, legyen szó akár az egészséged megőrzéséről, akár a raktáraid lemerüléséről. Az utóbbi esetben fáradtabbnak érezheted magad a szokásosnál. Tegyél magadnak egy szívességet, és hallgass a szervezetedre – tudja, hogy mire van szüksége.