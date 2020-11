Hogyan befolyásolja az alvás az immunrendszered?

Az immunrendszer működése

Frissítsük fel a biológiai ismereteket: az immunrendszer összetett sejt- és fehérjehálózat, amely a szervezet első és legjobb védvonalaként véd a vírusok és a baktériumok ellen. Ahhoz, hogy erősítsd, azokra a jóllétedet befolyásoló területekre is koncentrálnod kell – jelen esetben az alvásra –, amelyek közvetlen hatással vannak az immunrendszerre.



„Meggyőző bizonyíték támasztja alá, hogy az immunrendszerünk dolgozik, miközben alszunk” – mondja dr. Aric Prather a San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem Pszichiátriai és Viselkedéstudományi Karának docense. És arra is, hogy megfelelő alvás nélkül az emberek védtelenebbek a kórokozókkal szemben.



A dr. Prather által vezetett vizsgálatban a kutatócsoport a közönséges nátha vírusát közvetlenül a résztvevők orrába permetezte. A vizsgálat a következő megállapítással zárult: azok, akik átlagosan hat vagy kevesebb órát aludtak éjjel, több mint négyszer nagyobb eséllyel kapták el a náthát, mint azok, akik átlagosan hét vagy több órát aludtak.



Miért van ilyen rossz hatással az alváshiány az immunrendszerre? Először is a szervezeted kevesebb T-sejtet – a betolakodókat felkutató és elpusztító harcos sejtet – termel, ha nem alszol eleget. A szervezet akkor is termel ilyen sejteket, ha ébren vagy, de ha nem alszol jól, tested több időt fordít a fáradtság kezelésére, mint a T-sejtek termelésére.