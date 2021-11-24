A mély alvás tudománya

A mély, regeneráló alvásnak életünk körülbelül egyharmadát kellene kitennie. Ha azonban te is a többséghez tartozol, akkor nem alszol eleget. „Az alvás nemcsak kritikus mértékben befolyásolja az általános egészségi állapotunkat, hanem segíthet jobban mozogni, egészségesebben étkezni, és versenyelőnyt is nyújthat” – mondja dr. Jennifer Martin, a UCLA Egyetem orvostudományi docense és a Nike Performance Council tagja.