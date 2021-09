Használd ezt a mentális trükköt a reaktivitásod irányításához!

Ha valaha is szemtanúja voltál annak, hogy egy arrogáns vendég jelenetet rendezett egy étteremben, és azt gondoltad, hogy „Hű, ez a felszolgáló egy szent, hogy ilyen higgadtan kezelte a helyzetet”, akkor tudod, hogy Yoda határtalan nyugalma igenis létezik. Persze lehet, hogy a felszolgáló hozzászokott már a problémázó vendégekhez, vagy utasítást kapott arra, hogy ne vitázzon velük. De az is lehet, hogy elsajátította azt a technikát, amelyet sok pszichológus csak „a szünetnek” nevez.

A szünet az a pillanat, amely a kiváltó esemény és az arra adott reakció között telik el, legyen az verbális vagy fizikai jellegű, mondja Djuan Short philadelphiai okleveles klinikai szociális munkás és regisztrált jógaoktató. Ez az az időintervallum, amely néhány másodperctől akár sokkal hosszabb ideig is tarthat, és lehetővé teszi számodra, hogy átgondold a következő lépést, az impulzív reakciót tudatos válasszá átalakítva.

Hogyan? A szünet önismeretre tanít: arra ösztönöz, hogy lelassíts és magadra hangolódj, hogy összeszedd a gondolataid, és felülírd azokat, amelyek nem válnak a hasznodra. Ez a képeség nincs meg mindenkiben – ami nem az egyén hibája.

„A világunk nem ad lehetőséget arra, hogy kifejlesszük ezt a képességet. Úgy érezzük, hogy azonnal válaszolnunk kell” – mondja dr. Raquel Martin Nashville-ben praktizáló klinikai szakpszichológus. „Úgy érezzük, most kell reagálnunk.” Ez azért van, mert korunk társadalmában a lelassulás és a nyugalom helyett az azonnali cselekvésen van a hangsúly. Emiatt hamar elszakad bennünk a cérna, mert esélyünk sincs feldolgozni mindazt, ami történik – teszi hozzá.

Sokszor azért reagálsz negatívan egy helyzetre, mert stresszesnek, bizonytalannak vagy fenyegetve érzed magad (idetartozik a düh vagy a sértettség is, amit akár személyes támadásnak is érezhetsz), mondja Short. Az ilyen érzések bármelyike beindíthatja a szervezet harcért, menekülésért, dermedtségért felelős szimpatikus idegrendszerét. Azt is tapasztalhatod, hogy felgyorsul a szívverésed és a légzésed, megfeszülnek az izmaid, és izzadni kezdesz. Ez a reakció olyan túlélési mechanizmus, amely felkészít, hogy gyorsan reagálj az életveszélyes helyzetekre, mondja Short. A forgalomban araszolás vagy a sok teendő azonban nem fenyeget közvetlen életveszéllyel, bármennyire is azt érzed, hogy legszívesebben üvöltenél vagy kiszaladnál a világból.