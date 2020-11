Hogyan használd az öt érzéked a gyorsabb regenerálódás érdekében

Illóolajok

„MRI-vizsgálatok kimutatták, hogy az illatok hatására az agy több területe aktiválódik, vagy éppen kikapcsol” – magyarázza Lakhan, aki maga is vezetett kutatást a témában, amelynek eredményei a „Pain Research and Treatment” nevű szaklapban jelentek meg. „Az aromaterápiás olajok enyhíthetik a szorongást, az izomfeszültséget, az alvási problémákat, az émelygést, sők akár még a fájdalmakat is, mivel ezeket is az agy különböző részei irányítják.” (Az olajak nem jelentenek gyógyszert ezekre a problémákra. Ha rendszeresen jelentkeznek, fordulj orvoshoz.)



A kutatások arra engednek következtetni, hogy pusztán attól, hogy belélegzünk bizonyos illatokat edzés után – például levendulás, eukaliptuszos, citromos vagy rózsás illóolajokat –, csökkenhet a pulzusunk és a vérnyomásunk, ami segít abban, hogy a szervezet gyorsabban álljon át regeneráló üzemmódba. Sőt, Lakhan szerint az izomlázat okozó izomfeszültség is csökkenhet.



Lakhan azt tanácsolja, hogy helyezz el egy illóolajat párologtató aromadiffúzort abban a szobában, ahol relaxálni és nyújtani szoktál, legyen az a nappali vagy a hálószoba. Ha edzés után nem mész egyenesen haza, tarts magadnál egy hordozható aromadiffúzort az edzőtáskádban.