Hogyan törj át a mentális akadályokon

A megsemmisítő rettegés, ami lebénít, amikor egy tapasztalt barátod után kellene lesiklanod egy jeges sípályán. A hit, hogy semmiképpen nem fogod tudni előadni azt a prezentációt, annak ellenére, hogy számtalanszor átfutottad már. Vagy amikor csendben maradsz a konferenciahívás közben, mert nem vagy biztos benne, hogy megérdemled, hogy a csapatban legyél.

A félelem, az önbizalomvesztés és az imposztorszindróma mind veszélyt jelentenek a kemény munkával elért fejlődésedre. Ezeket a mentális gátakat általában az adrenalin és a kortizol nevű hormonok okozzák, amelyek fenyegető vagy rendkívül feszült helyzetekben elöntik a testet, magyarázza Regine Muradian (PsyD) okleveles klinikai pszichológus, akinek szakterülete a teljesítményszorongás. Ezek a hormonok képesek kiváltani a szervezet „üss vagy fuss” válaszát. Az eredmény fizikai tünetek egész lavinája – lüktető szív, mellkasfeszülés és/vagy izzadó tenyér –, valamint a teljes lefagyás érzése (amit angolul gyakran „choking”-nak neveznek). A kutatások szerint azonban túl lehet ezen lendülni.

Bár ezekben a pillanatokban azt hihetjük, hogy csak mi szenvedünk ettől, messze nem vagyunk egyedül. „Az emberek gyakrabban összeomlanak a nyomás alatt, mint gondolnánk. Még a profik is lefagynak néha” – mondja Greg Chertok okleveles mentálisteljesítmény-tanácsadó, aki olyan jeles sporteseményeken segített át sportolókat, mint az ötkarikás játékok, a Super Bowl vagy a Stanley Kupa. (Gondoljunk csak bele, hány nagy meccset veszítettek el csapatok egyetlen kihagyott gól vagy dobás miatt.)

Az a tudat azonban nem elég, hogy nem vagy egyedül – ennél is többet segítenek azok az egyszerű technikák, amelyek segítségével fel tudod szabadítani az agyad, hogy magabiztosan vitelezhesd ki a feladatot, ami előtted áll. Bemutatunk három gyakori mentális blokkot, amelyek miatt lefagyhatsz, valamint azokat a szakértői módszereket, amelyekkel kiszabadulhatsz a fogságukból.