Hogyan kezeljük az imposztorszindrómát? Courtney Banghart edző segít

A statisztikák nem hazudnak. Ha képes vagy tényleg látni a tiédet, elkezdheted megérteni azt a játékost, aki most éppen te vagy. Az edzőid képesek objektíven megállapítani, hogy mennyire vagy jó, hiszen ez a munkájuk. És mivel tudják, hogy mire vagy képes, valószínűleg arra ösztökélnek majd, hogy az eddig ismert határaidat átlépve fejlődj.



Ha tippelnem kéne, most azt gondolod, hogy „Na ez az! Hogyan feleljek meg az elvárásaiknak!?” Nos, szerintem nem biztos, hogy érted ezeket az elvárásokat. Az edzők nem mindig a győzelmet várják el tőled. Még azt sem várjuk el, hogy mindig a legmagasabb szinten teljesíts. Egy dolgot várunk el: hogy mindent beleadj.



Egy tapasztalt edző pedig tudja, hogy veszíteni is a játék része. Talán azért tartasz még tőle ennyire, mert még nem vagy elég tapasztalt.



Egyszer edzettem egy Rhodes-ösztöndíjas döntőst – aki tehát kissé a túlteljesítős típus –, akit teljesen maga alá temetett a kudarctól való félelme. Szinte minden másban sikeres volt, tehát teljesen ismeretlen volt számára az, hogy milyen is vesztesnek lenni. Olyan volt, mint egy búvár, aki meredten nézi a sötét vizet, de nem tudja milyen mély vagy milyen hideg, vagy hogy vannak-e benne cápák.



A te helyzeted egy kicsit eltérő ettől – a siker még új neked. Nem szoktál hozzá, hogy ennyire magas szinten légy, és még nem tudod, mekkorát eshetsz. Ami viszont mindkét helyzetben közös, az az ismeretlentől való félelem. Ezért azt mondom neked, amit a Rhodes-ösztöndíjasamnak is mondtam: Teljesen rendben van, ha kudarcot vallasz. Higgy nekem, tapasztalatból beszélek: rengetegszer vallottam már kudarcot. De még mindig talpon vagyok! Sőt, a kudarcok csak erősebbé tettek.



Ez csupán egyetlen oka annak, amiért úgy gondolom, hogy a sportolók nagyon bátrak. Hiszen tömegek előtt kudarcot vallani az életed része! Az időd nagy részét olyan dolognak szenteled, ami nem biztos, hogy jól megy majd. Minden nap dolgozol a célodért akkor is, ha tudod, hogy ezek kemény napok lesznek. Ez ám a bátorság.



A csapattársaid és edzőid együtt róják veled ezt az utat. Esélyes, hogy ők is hasonló félelmeket cipelnek magukkal. Nem vagy tehát egyedül, és soha nem is leszel. Tartsd hát ezt észben a következő olyan alkalomra, amikor magadba zuhansz. Talán úgy érzed majd, hogy a szorongás elkezd elmúlni.



Banghart edző