Hogyan kezeljük az imposztorszindrómát? Courtney Banghart edző segít

Lehet, hogy most éppen nem jelentenek számodra az érzelmeid nagy örömöt. A játékosok és a saját érzelmeim kezelésével kapcsolatos, több mint 20 éves edzői tapasztalattal a hátam mögött azonban azt mondom: Az érzelmeid igaziak és értékesek. Annak bizonyítékai, hogy eltökélt és motivált vagy.



Sportoló vagy. Természetes, hogy veszíteni fogsz. Rettegést, dühöt és gyötrelmet érzel majd. De nyerni is fogsz, és érzel majd örömöt, diadalt és felszabadultságot. Nem tudhatod milyen a „jó”, ha nem érezted még a „rosszat”.



Én is kemény voltam magammal. A középiskolában részt vettem az állami teniszbajnokságon. Emlékszem, hogy kétszer is elhibáztam a szervát egy meccsen. Az égre kiáltottam és a földhöz csapkodtam az ütőmet.



Tudtam, hogy nem ez volt a legjobb módja az érzelmeim kifejezésének, de abban a pillanatban tényleg önkéntelenül tettem mindezt. Csak a pontszerzés számított. Visszatekintve, teljesen lenyűgözőnek találom, hogy lelátón ülő szüleim nem szóltak rám. Megértették, miért kezdtem dühöngeni – mert fontos volt számomra.



Éld hát meg az érzelmeid.

Mindemellett, amikor egy adott érzelem folyamatosan csúcsponton van, előfordulhat, hogy nem tudsz napirendre térni felette, és feldolgozni a pozitív visszajelzést. Nézzünk tehát néhány módszert, melyekkel kiegyensúlyozhatjuk a dolgokat.

Előfordulhat, hogy te is azt csinálod, amit én, csak „szelektív hallgatásnak” hívok. Ez pedig egyáltalán nem hallgatás. Van aki azt mondja, hogy „imádom, ahogy futsz a pályán. Csak fejlesztenünk kell a hárompontosaid.” Te pedig csak azt hallod, hogy „fejlesztenem kell a hárompontosaim. Szörnyen dobok. Szóval szörnyű játékos vagyok. Tehát szörnyű ember is vagyok.”

Hát ez gyorsan elfajult! Ez a fajta gondolkodás túl gyakori még a legmagasabb szinten játszó sportolók körében is. Az egyik legjobb játékosom mindig nagyon magába zuhant, amikor kihagyott dobásokat. Egy nap félrevontam, amikor egy elhibázott dobásokkal teli játék után dühöngött.