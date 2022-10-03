Gyerekkorában Kameroon Jade mindig ugyanazt látta, amikor a pályán focizott: fiúkat. Néha kedvesek voltak, de mindig volt egy-kettő, aki nem akarta, hogy velük játsszon. Kameroon tudta, hogy lépést tud velük tartani. Tudta, hogy be tudná lőni a labdát a kapuba, ha odapasszolnák neki. Frusztrálta a dolog. Elkedvetlenítette, hogy újra és újra bizonyítania kellett.

A legszomorúbb az egészben az volt, hogy rengeteg olyan lányt ismert, akik szívesen fociztak volna gyakrabban, de nem érezték jól magukat a fiúk felől érkező nyomás miatt. Aggódtak, hogy valaki ki fogja gúnyolni őket, ha hibáznak.

Kameroont az a kérdés foglalkoztatta, hogy hogyan fejleszthetnék a lányok a képességeiket, ha még gyakorolni sem tudnak?