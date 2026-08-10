Az egyetemen sportigazgatást tanult, miközben profi kick-box karrierjére készült.

Mindenhová magával vitte a bokszkesztyűjét, hogy az órákon kívül bárhol edzhessen. A ringben végrehajtott forgások, ütések és rúgások közben nyugodtnak és erősnek érezte magát. Érezte, hogy erre hivatott.

Huszonegy évesen azonban szörnyű autóbalesetet szenvedett. Amikor az orvosok elmondták neki, hogy soha többé nem versenyezhet, feltette magának a kérdést: Hogyan tovább?

Houda hamar rájött, hogy a kick-box továbbra is az élete szerves részét képezheti akkor is, ha nem száll ringbe. Napjainkban Houda lányokat edz, hogy a sportok révén erősödjenek és gyűjtsenek önbizalmat. A kick-boxszal kapcsolatos álmait azok a jövőbeli bajnokok viszik tovább, akiket minden egyes nap edz.