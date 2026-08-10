A Rebel Girls válogatott történetei
Houda Loukili
Houda élt-halt a sportokért, és nagyon jó is volt bennük, igazi szenvedélye azonban a kick-box volt. Az első hidzsábot viselő holland ifjúsági kick-box bajnokként Houda jobbá akarta tenni a világot, és azért edzett, hogy profivá válhasson. Huszonegy évesen azonban megváltoztatta az életét egy autóbaleset, és többé nem léphetett a ringbe. Ő azonban nem adta fel imádott sportját, és Houda most más lányokat edz, hogy a jövő bajnokai lehessenek.
Houda Loukili. Holland. Született: 1989. szeptember 18. Illusztráció: Sarah Jones.
Houda számára mindennél fontosabb a sport. Legyen szó fociról, úszásról vagy dzsúdóról, minden sportban kiválóan teljesített, amit csak kipróbált. Egy nap egy kick-box edző bemutatót tartott abban az iskolában, ahová ő is járt. Az ütések és rúgások olyan sebességgel záporoztak, hogy a 11 éves Houda bele is szédült. Pár nappal később felkereste a lakhelye környékén lévő kick-box edzőtermet. Ő volt az egyetlen lány, ez azonban nem akadályozta meg abban, hogy a ringbe lépjen. Nem sokkal később már éjt nappallá téve edzett – még akkor is, amikor szimplán a pékségben várt a sorára!
Tizennégy évesen Houda hidzsábot kezdett hordani. Hálás volt vallásáért és spirituális közösségéért, a hidzsáb pedig mindkettővel összekötötte. Bár néhányan elítélték érte, a hidzsáb erőt adott neki. Majd mindössze egy évvel később, amikor az első olyan holland ifjúsági kick-box bajnok lett, aki hidzsábot viselt, a győzelem már nem csupán Houdáé volt, hanem minden hidzsábot viselő nőé. „Meg akartam változtatni a világot” – mondta Houda.
„Meggondoltam magam, és erőt merítettem egy hátrányból.”
Az egyetemen sportigazgatást tanult, miközben profi kick-box karrierjére készült.
Mindenhová magával vitte a bokszkesztyűjét, hogy az órákon kívül bárhol edzhessen. A ringben végrehajtott forgások, ütések és rúgások közben nyugodtnak és erősnek érezte magát. Érezte, hogy erre hivatott.
Huszonegy évesen azonban szörnyű autóbalesetet szenvedett. Amikor az orvosok elmondták neki, hogy soha többé nem versenyezhet, feltette magának a kérdést: Hogyan tovább?
Houda hamar rájött, hogy a kick-box továbbra is az élete szerves részét képezheti akkor is, ha nem száll ringbe. Napjainkban Houda lányokat edz, hogy a sportok révén erősödjenek és gyűjtsenek önbizalmat. A kick-boxszal kapcsolatos álmait azok a jövőbeli bajnokok viszik tovább, akiket minden egyes nap edz.