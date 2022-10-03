Volt egyszer egy lány, aki annyit futott, hogy édesanyja „lónak” kezdte becézni. Amikor Jawahir gyerek volt, ő és nyolc fiútestvére állandóan fociztak. A kertben, a ház előtt és még a házban is rúgták a bőrt!

Miután felnőtt, JJ úgy döntött, hogy a futballban épít karriert. Ő lett az első muszlim bírónő az Egyesült Királyságban. Aztán egy nap JJ észrevette, hogy hét unokahúga tele van energiával, amit valahogy le kellene vezetniük. Visszagondolt a testvéreivel focizva töltött gyermekkorára, és újabb lehetőséget látott meg a futballban: ő lett a lányok edzője.

Első edzésüket JJ az alapokkal kezdte. Megmutatta a lányoknak, hogy a lábfejük melyik részével rúgják a labdát, és biztatta őket, miközben fel-alá rohantak a pályán. JJ végigvezette a hét mosolygó lányt az edzéseken, arra bátorítva unokahúgait, hogy egy kicsit gyorsabban fussanak, és egy kicsit még keményebben lőjék a labdát. Úgy érezte, mintha újra gyerek lett volna.