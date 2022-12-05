Szakértők elmagyarázzák, hogy miért érdemes kipróbálnod a szülés előtti jógát

A „terhesség alatti testmozgás” hallatán azonnal a „szülés előtti jóga” jut eszedbe? Érthető. Egyrészt a jóga kis intenzitása révén sokoldalúan és könnyen alkalmazkodik a terhes testhez, másrészt sok edzőteremben a szülés előtti jógaóra az egyetlen, kismamáknak szóló lehetőség.

„A szülés előtti jóga a mértékletes testmozgás igazán hatékony formája lehet” – magyarázza Dena Zimbel, Portlandben, Oregonban élő jógaoktató, nyugdíjas szülésznő és a Nike (M)ove Like a Mother tanácsadó testületének tagja. Szerinte a jóga nyilván egyfajta fizikai mozgás, ami mindig nagyszerű. De elősegíti a test és a lélek kapcsolatát is, ami kulcsfontosságú, amikor egy másik élet növekszik benned (NBD). A terhesség során gyakran nehéz jelen lenni a változó testünkben, és a jóga lehetővé teszi, hogy újra kapcsolatba lépjünk vele – magyarázza Zimbel.

Ijesztőnek tűnhet egy szülés előtti edzés elkezdése, különösen, ha még soha nem jógáztál (de még akkor is, ha már igen). Ha pedig soha nem érdekelt túlzottan a ~jóga világa~, vagy inkább a pörgéshez vagy hozzászokva, mint az egyhelyben üléshez, akkor lehet, hogy nem lelkesedsz annyira egy kíméletesebb mozgásforma iránt. Ettől függetlenül valós előnyökkel járhat egy kis idő a matracon (ha az orvosod engedi) – és ha kihozod a legtöbbet ebből az időből.