Szakértők elmondják, hogyan kezelhetjük a kimerültséget az első trimeszterben

Különös kimerültség lehet rajtad úrrá, amikor várandós leszel. „Az első trimeszterben tapasztalható fáradtsághoz semmi sem fogható – mondja dr. Amanda Williams, a kaliforniai Oaklandben praktizáló szülész-nőgyógyász. – Ez az az időszak, amikor a magzat és a méhlepény a leggyorsabban növekszik, ezért növekszik meg ilyen mértékben a szervezeted anyagcsere-szükséglete.” Ilyenkor bizonyos hormonok, például az ösztrogén, a progeszteron és a HCG (humán koriogonadotropin, a méhlepény által kibocsátott terhességi hormon) szintje is ugrásszerűen megnő, ami miatt, nos, vacakul érezheted magad.

Gondolj rá így: a testedben az elkövetkezendő kb. kilenc hónap során egy aprócska ember cseperedik és lakik, ezért nem csoda, hogy nem energiától kicsattanva pattansz fel a kanapéról, az edzésről már nem is beszélve. Még a profi sportolók sem érzik magukat jól ebben a szakaszban: a kétgyermekes anyuka, Adia Barnes, a Nike edzője és az Arizona Wildcats egyetemi női kosárlabdacsapat vezetőedzője például emlékszik, hogy „elképesztő fáradtságként” élte meg az első trimesztert.

Mégsem kell azonban a kimerültségnek megakadályoznia a mozgásban. Íme, hogyan küzdhetsz meg vele.