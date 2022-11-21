Szakértők elmondják, hogyan kezelhetjük a kimerültséget az első trimeszterben

Energiafeltöltő tippek az első trimeszteri fáradtság kezeléséhez
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Túlságosan fáradt vagy? Csak azért, mert ez normális, nem kell végigszenvedned az első trimesztert. Szakértőink segítenek neked.
- Az első trimeszteri fáradtság nem kitaláció – az oka a sok-sok terhességi hormon és számos egyéb testi folyamat együttese, amelyek segítik a baba fejlődését.
- Az olyan apró változtatások, mint a napi többszöri kis étkezések beiktatása vagy az alvásrutinod javítása, energiával tölthetnek fel, és elviselhetőbbé tehetik a várandósság időszakát.
- Ha jólesik, a mozgás is bizonyítottan jótékony hatású. Próbáld ki a Nike NTC-ben elérhető, (M)ozogj édesanyaként elnevezésű programját, amelyben te is megtalálod az aktuális igényeidnek megfelelő edzéseket.
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*E tartalom célja a tájékoztatás és az inspiráció, azonban diagnosztizálásra, kezelésre vagy konkrét orvosi tanácsadásra nem használható. Mindig konzultálj az orvosoddal arról, hogy miként maradhatsz egészséges, és hogyan vigyázhatsz magadra a terhesség előtt, alatt és után.
Különös kimerültség lehet rajtad úrrá, amikor várandós leszel. „Az első trimeszterben tapasztalható fáradtsághoz semmi sem fogható – mondja dr. Amanda Williams, a kaliforniai Oaklandben praktizáló szülész-nőgyógyász. – Ez az az időszak, amikor a magzat és a méhlepény a leggyorsabban növekszik, ezért növekszik meg ilyen mértékben a szervezeted anyagcsere-szükséglete.” Ilyenkor bizonyos hormonok, például az ösztrogén, a progeszteron és a HCG (humán koriogonadotropin, a méhlepény által kibocsátott terhességi hormon) szintje is ugrásszerűen megnő, ami miatt, nos, vacakul érezheted magad.
Gondolj rá így: a testedben az elkövetkezendő kb. kilenc hónap során egy aprócska ember cseperedik és lakik, ezért nem csoda, hogy nem energiától kicsattanva pattansz fel a kanapéról, az edzésről már nem is beszélve. Még a profi sportolók sem érzik magukat jól ebben a szakaszban: a kétgyermekes anyuka, Adia Barnes, a Nike edzője és az Arizona Wildcats egyetemi női kosárlabdacsapat vezetőedzője például emlékszik, hogy „elképesztő fáradtságként” élte meg az első trimesztert.
Mégsem kell azonban a kimerültségnek megakadályoznia a mozgásban. Íme, hogyan küzdhetsz meg vele.
Engedd el magad!
Ismerd el, hogy a „szervezeted éppen valami elképesztő dolgot csinál – mondja dr. Williams. Az emberek – különösen a sportosabbak – gyakran mondják, hogy úgy érzik, több mindent kellene csinálniuk vagy elérniük. De ne feledd: már az is elképesztően nagy dolog, hogy csak ülsz a kanapén, és növekszik benned a méhlepény”. Más szóval attól, hogy nem futsz le mindennap 5 km-t, a tested a rá nehezedő megnövekedett terhelés miatt úgy érzi, hogy nagyon is. Teljesen rendben van a lazítás, ha arra van szükséged.
Szundikálj, ha teheted!
Azt valószínűleg tudod, hogy a pihenés egészséges. „Könnyebb azonban mondani, hogy találj időt a pihenésre, mint megtenni” – jegyzi meg Meghan Rosenfeld Nike Trainer és a pennsylvaniai Doylestownban található Trimester Fit Body alapítója. Azt javasolja, hogy mindennap szánj időt a szunyókálásra. „Csak hunyd le a szemed 15-20 percre, és máris frissebbnek érzed majd magad, még ha nem is aludtál mélyen” – mondja Rosenfeld. Csak nyugodtan dob el minden bűntudatot, amit azzal kapcsolatban érzel, hogy időt szánsz magadra – nem segít és nem is szükséges, ráadásul jó gyakorlás a szülés utáni időszakra (a szundikálás és a bűntudatmentesség tekintetében egyaránt).
Rendszeresen egyél és igyál (vizet)!
Dr. Williams szerint a kisebb, tápanyagdús nassolnivalók a nap folyamán segíthetnek fenntartani az energiaszintedet, ráadásul csökkentik az émelygés mértékét. Köztes étkezésre egy marék bogyós gyümölcsöt és/vagy mogyorót ajánl, melyek táplálóak és gyorsan elfogyaszthatók. Kipróbálhatod továbbá a sajtcsíkokat sós keksszel, a humusszal megkent teljes kiőrlésű pirítóst és a magvajas almaszeleteket is. Csak hallgass a testedre, jelezni fogja, amikor jóllaktál, hiszen a túlevés elálmosíthat, mondja Rosenfeld. Azt is hangsúlyozza, hogy a dehidratáltság is hozzájárulhat a fáradtsághoz, ezért egész nap figyelj a vízbevitelre. Amennyiben éppen nem szívesen fogyasztanál vizet, próbáld meg feldobni egy kis citrommal vagy mentával, vagy válts szódavízre.
Ragaszkodj egy alvásrutinhoz!
Az első trimeszter hormonális változásai és a várandóssággal járó többletstressz megnehezítheti a minőségi alvást, még ha teljesen ki is vagy merülve, mondja dr. Grace Pien, a marylandi Baltimore-ban található Johns Hopkins Kórház alvásdiagnosztikai programjának igazgatója és adjunktusa. Ha mindehhez hozzávesszük az émelygést is, úgy érezhetjük, hogy a kellemes alvás csupán álom marad. Dr. Pien azt javasolja, hogy lefekvés előtt tekerd le a fényerőt, hallgass pihentető zenét, és kerüld a képernyő használatát – e fortélyokkal azt jelzed az agyadnak, hogy ideje elszenderednie.
Ami a lefekvéskor jelentkező émelygést illeti, dr. Williams szerint este már érdemes kerülni a savas ételek fogyasztását, melyek irritálhatják a gyomorfalat. Azt ajánlja továbbá, hogy mindig tarts natúr kekszet az éjjeliszekrényeden, amellyel csillapítani tudod az éjszaka közepén jelentkező hányingert, vagy tárazz be a hűtőbe néhány darab sós gyömbért (amilyet a szusihoz is adnak).
Mozogj!
Amennyiben az orvosod engedélyezi, még egy kis testmozgás is energiával tölthet fel, és szabályozhatja a vércukorszinted, ami megakadályozhatja a szervezeted nagyobb energiaingadozásait, mondja Rosenfeld. „Még azokon a napokon is sétálj egy rövidet (elég 10 perc is), amikor a legszívesebben csak feküdnél” – javasolja. „Lehet, hogy hosszabbra sikerül a séta, mint ahogy eredetileg tervezted.”
Ha azonban egyszerűen nincs elég motivációd a testmozgáshoz, próbálj pár percet rekeszizomlégzéssel tölteni, ami segíthet erősíteni a törzsed és a medencefenék izmait, valamint olyan, tudatosan töltött pillanatokat adhat, amikor magadra koncentrálhatsz. Belégzéskor engedd, hogy kitáguljon a bordakosarad, és lazítsd el a medencéd, kilégzéskor pedig feszítsd meg a hasizmodat és a medencefenék tájékát.
Mi tölthet fel még a fenti tippeknél is jobban energiával? Ha tisztában vagy azzal, hogy jellemzően az első trimeszter a legnagyobb szívás a fáradtság tekintetében. Így nagy valószínűséggel hamarosan a régi önmagad leszel.
Szöveg: Rachel Rabkin Peachman
Fotók: Vivian Kim
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