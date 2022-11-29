Lehet-e intenzív edzéseket végezni a terhesség alatt?

Ha nagybetűsen IMÁDTÁL az edzőterembe járni a terhességed előtt, valószínűleg te is vacillálsz ezen a kérdésen most, hogy egy babával a hasadban edzel: Vissza kell fognom az edzéseim intenzitását? Érthető, hogy ezen aggódsz: sok várandós edzésprogram azzal hirdeti magát, hogy „kímélő” és „mérsékelt”, viszont lehet, hogy te nem ezt a tempót preferálod.

Ha kimerült vagy, vagy más miatt szeretnéd visszafogni magad, csak nyugodtan! Egyébként pedig használd az erőfeszítés észlelt szintjét (angolul rate of perceived exertion, RPE), ami egy 0-tól 10-ig terjedő skála, ahol a 0 azt jelenti, hogy fekszel a kanapén és Netflixezel, a 10-es pedig életed legkeményebb edzését. Az intenzitást tartsd ezen a skálán nagyjából 7-8-as szinten, mondja dr. Amanda Williams, oaklandi okleveles szülész-nőgyógyász, aki a Nike (M)ove Like a Mother tanácsadói testületének is tagja. (Különbözik ez a tanács a szokásos pulzusmérős módszertől? Igen, azért, mert dr. Williams szerint a pulzusmérős módszer már jócskán elavult.)

Természetesen mindenki 7-es, 8-as szintje különbözik, és ami 18 hetes terhesként 7-es intenzitásnak érződik, nagyon különbözik attól, ami 32 hetesként ugyanez az intenzitás. „A várandósság olyan, mintha egy hátizsák lenne rajtunk, amibe minden héten beleteszünk egy nagy követ. A várandósság végére ugyanaz az edzés, amit 20 hetesen csináltál, már sokkal nehezebb, mert tele van a hátizsákod.” – mondja Catherine Cram edzésfiziológus, a wisconsini Prenatal and Postpartum Fitness Consulting tanácsadó vállalat tulajdonosa. „Nem vagy kevésbé fitt, hanem keményebben dolgozol.”

Akkor hogyan alkalmazkodj? Az egész lényege az, hogy hallgass a testedre. „Ez teljesen egyéni, a saját kényelmi szintedhez képest eddz,” mondja dr. Williams. Először is…