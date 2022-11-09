Szakértők elmondják, hogyan sportoljunk vetélés után

Dr. Williams megjegyzi, hogy a vetélést követő napokban rendszerint engedélyezett egy kis alacsony intenzitású testmozgás, például egy séta. A nagyobb intenzitású edzések előtt azonban mindenképpen kérd ki orvosod tanácsát. Az orvosod figyelembe veszi majd, hogy mennyire volt előrehaladott a terhességed, hogy miként történt a vetélés, valamint hogy még erősen vérzel-e, mondja dr. Williams. Például az első trimeszterben vetéltél el vagy később, a második vagy harmadik során? Volt-e már császármetszésed? Minden ilyen tényező hatással van a regenerálódásodra és arra, hogy mikor kezdhetsz el újra mozogni.

Dr. Williams szerint azok, akik az első trimeszterben vetélnek, általában egy-két héten belül visszatérhetnek az edzéshez, feltéve, hogy a vérzés elállt vagy minimálisra csökkent. De ha még mindig erősen vérzel, dr. Williams azt javasolja, hogy várj az intenzív testmozgással, mivel az fokozhatja a fokozott vérzés és a bevérzés kockázatát.

Dr. Williams szerint a harmadik trimeszterben bekövetkezett vetélés esetén körülbelül három-négy hetet kell várni az intenzív edzéssel. Ha pedig császármetszésen estél át, azt javasolja, hogy legalább 8-12 hetet várj a hagyományos hasizomedzések, pl. deszkapózok elkezdésével, bár a lélegzetvételre alapuló, mélyizmokat és a medencefeneket regeneráló gyakorlatok hasznosak lehetnek (erről bővebben lentebb).