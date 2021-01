Hogyan motiváld magadat az edzésre

Jutalom

Irány az edzőterem, és megveheted magadnak azt a cuki kapucnis pulóvert vagy drága virágot, amellyel már régóta szemezel.



„Büntetés”

Ha kihagyod az online előadást, ki kell takarítanod helyette a fürdőszobát.



A megjelenésed

Tudod, hogy ha sikerül nyolc órát egyhuzamban aludnod az éjjel, sokkal kevésbé lesz karikás a szemed.



Mások megcsinálják

Minden barátod részt vesz az online edzésen, te pedig félsz, hogy lemaradsz. Fordítsd előnyödre ezt az érzést.



Bűntudat

Barátodtól/barátnődtől egy gitárt kaptál a szülinapodra, úgyhogy most már ideje lenne megtanulni játszani rajta.



Bálvány

Hagyd, hogy ambiciózus barátod eredménye inspirálja futóteljesítményed. Képzeld el, hogyan veszi rá magát az edzésre, amikor nincs kedve hozzá.



Büszkeség

Gyakorold az önmegtartóztatást, amikor elhaladsz a chipszes polc mellett a boltban, vagy teljesítsd az összes célt a fitneszalkalmazásban.



„Tedd, ami helyes”

Eddz és táplálkozz helyesen, mert tudod, hogy ezt kell tenned. Fogd vissza az alkoholfogyasztást, mert tudod, hogy egészségtelen. Teljesítsd a heti feladatokat, mert tudod, hogy a halogatástól csak stresszesnek érzed magad.



Önazonosság

Lehet, hogy olyan típus vagy, aki akkor érzi magát a legjobban, ha mindent pontosan az edzésterv szerint csinál. Vagy az is lehet, hogy spirituális, befelé forduló a személyiséged, aki attól lesz kiegyensúlyozott, ha minél több könyvet elolvas.



Öröm

Menj el futni, szánj egy órát arra, hogy elkészíts egy tápláló vacsorát, tedd próbára hajlékonyságod a jógamatracon, írd meg regényed következő fejezetét, pusztán azért, mert örömöd leled benne. Minden kezdet nehéz, de ha már rávetted magad arra, hogy megcsináld, megy magától. Utána megkönnyebbülsz.



Mi a te miérted?

Olyasvalaminek kell lennie, amiben örömöd leled, és mélyebb, sokszor hosszú távú célja van. Szeretnél türelmesebb, figyelmesebb társ lenni, ezért meditálsz. Vagy szeretnéd megcsípni álmaid állását rögtön suli után, ezért hétvégente is tanulsz, ha kell. „Saját miérted szorosan összefügg a boldogsággal” – mondja dr. Lewis, mert ha teszel érte, az elégedettséggel tölt el. Végül is ezért tűzünk ki célokat magunk elé.