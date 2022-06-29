Hogyan motiváld magadat az edzésre

Vasárnap van, ülsz a kanapén, és éppen zsinórban nézed egy sorozat részeit. Tudod, hogy edzened kellene – utána szuperül érzed magad, és a fejlődésed is látványos – csakhogy néha nehezedre esik a mozgás. Miért van ez így?



„Sokszor mondjuk: »Elvesztettem a motivációmat.«, ez a megállapítás azonban nem pontos – mondja dr. Lisa Lewis okleveles bostoni pszichológus, a teljesítménypszichológia szakértője. – A motiváció eredendő tulajdonságunk, nem olyasvalami, ami van vagy nincs.” Amikor lustának érzed magad, lehet, hogy értelmét veszti, ami belülről hajt. Ilyenkor válts fokozatot, és keress egy másik, bőséges forrást, hogy egy szempillantás alatt új célban találd meg a lendületet.

A motiváció forrásai széles skálán mozognak. Beszélhetünk egyrészről külső motivációról, például a pénzről (lehet, hogy fizetésemelésre hajtasz) vagy egy másik személy nyomásáról (például a tanárod szeretné, hogy jobban teljesíts). Másrészről ott vannak a mélyről jövő, belső, identitásvezérelte források, amelyek alapot adnak céljaidhoz, az úgynevezett „miértek”. Saját miérted lehet például, hogy figyelmes, derűs barát vagy családtag légy, vagy hajthat az is, hogy segíts másokon.

Ugyan a szakértők egyetértenek abban, hogy a miértek a legmélyebb, időtlen hajtóerők céljaid felé, a valóság az, hogy ezeket néha túlságosan távolinak vagy megfoghatatlannak érezzük, vagy egyszerűen nem passzolnak hozzánk, mondja dr. Lewis. Ezeken a napokon sok támogatásra, tartalékra van szükségünk.

Az alábbi motivációs források között külső, felszínes, vagy akár belső, egészen mély források is találhatók, mondja dr. Lewis. Gondold át, ma melyik ráz fel, és használd, a többit pedig raktározd el későbbre. Ideális esetben legtöbbször a legmélyebbről merítesz, és a felszínen csak akkor keresgélsz, ha szorult helyzetben vagy.