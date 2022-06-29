Hogyan motiváld magadat az edzésre

Sose veszítsd el a motivációdat
Coaching
Néha nincs energiád felkelni és elindulni? Ezek a teljesítménypszichológiai tippek segítenek, hogy gyorsan újra lendületbe kerülj.
- A szakértők szerint a motivációt nem lehet „elveszíteni”, de annak elsődleges forrása kifogyhat.
- Ha van több tartalékforrásod, amely felpörget téged, az segíthet abban, hogy sínen maradj, és így folyamatosan fejlődj.
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Vasárnap van, ülsz a kanapén, és éppen zsinórban nézed egy sorozat részeit. Tudod, hogy edzened kellene – utána szuperül érzed magad, és a fejlődésed is látványos – csakhogy néha nehezedre esik a mozgás. Miért van ez így?
„Sokszor mondjuk: »Elvesztettem a motivációmat.«, ez a megállapítás azonban nem pontos – mondja dr. Lisa Lewis okleveles bostoni pszichológus, a teljesítménypszichológia szakértője. – A motiváció eredendő tulajdonságunk, nem olyasvalami, ami van vagy nincs.” Amikor lustának érzed magad, lehet, hogy értelmét veszti, ami belülről hajt. Ilyenkor válts fokozatot, és keress egy másik, bőséges forrást, hogy egy szempillantás alatt új célban találd meg a lendületet.
A motiváció forrásai széles skálán mozognak. Beszélhetünk egyrészről külső motivációról, például a pénzről (lehet, hogy fizetésemelésre hajtasz) vagy egy másik személy nyomásáról (például a tanárod szeretné, hogy jobban teljesíts). Másrészről ott vannak a mélyről jövő, belső, identitásvezérelte források, amelyek alapot adnak céljaidhoz, az úgynevezett „miértek”. Saját miérted lehet például, hogy figyelmes, derűs barát vagy családtag légy, vagy hajthat az is, hogy segíts másokon.
Ugyan a szakértők egyetértenek abban, hogy a miértek a legmélyebb, időtlen hajtóerők céljaid felé, a valóság az, hogy ezeket néha túlságosan távolinak vagy megfoghatatlannak érezzük, vagy egyszerűen nem passzolnak hozzánk, mondja dr. Lewis. Ezeken a napokon sok támogatásra, tartalékra van szükségünk.
Az alábbi motivációs források között külső, felszínes, vagy akár belső, egészen mély források is találhatók, mondja dr. Lewis. Gondold át, ma melyik ráz fel, és használd, a többit pedig raktározd el későbbre. Ideális esetben legtöbbször a legmélyebbről merítesz, és a felszínen csak akkor keresgélsz, ha szorult helyzetben vagy.
Jutalom
Ütemezz be egy edzőtermi látogatást, és máris megengedheted magadnak azt a klassz kapucnis pulóvert vagy drága növényt, amellyel már régóta szemezgetsz.
„Büntetés”
Ha kihagyod az online előadást, helyette a fürdőszobát kell kitakarítanod.
Nyomás
Minden barátod valamilyen edzésprogramot követ, te pedig félsz, hogy kimaradsz valamiből. Használd ezt az előnyödre.
Bűntudat
A párod vett neked egy gitárt a születésnapodra, úgyhogy igazán szánhatnál egy órát arra, hogy megtanulj rajta játszani.
Példakép
Inspirálja nagyratörő barátod futószériája a sajátodat. Gondolj arra, hogy ő akkor is végigcsinálja, amikor nem érzi a toppon magát.
Büszkeség
Használd az önuralmad, hogy ne nyomd le a szundi gombot, vagy hogy elérd az összes kitűzött célodat a fitneszeszközödön.
„A helyes dolog”
Mozogj és egyél egészségesen, mert tudod, hogy ez a helyes. Mérsékeld az alkoholfogyasztást, mert tudod, hogy az nem egészséges. Haladj a heti feladataiddal, mert tudod, hogy a halogatás csak még stresszesebbé tesz.
Önazonosság
Talán A típusú vagy, és akkor érzed magad a legjobban, ha pontosan követed az edzéstervet. Vagy talán spirituális, elmélyült gondolkodó vagy, és ha minél több könyvet olvasol (ahelyett, hogy a híreket olvasnád állandóan), akkor érzed úgy, hogy szorosabb kapcsolatot ápolsz önmagaddal.
Öröm
Menj el futni, tölts el egy órát azzal, hogy összedobj egy tápláló vacsorát, tekeregj a jógamatracon vagy írd meg a következő jelenetet a regényedben, egyszerűen azért, mert élvezed. Kihívást okozhat belekezdeni valamibe, de ha egyszer belelendülsz, akkor már magától jön. Utána könnyebbnek és vidámabbnak érzed magad.
A miérted
Ennek olyasminek kell lennie, ami örömet okoz, de van egy mélyebb, gyakran hosszú távú célja is. Türelmes és figyelmes partner akarsz lenni, ezért meditálsz. Vagy rögtön az iskolapadból kilépve meg akarod szerezni álmaid állását, ezért ha kell, hétvégén is tanulsz. „A miértjeid erősen összefüggnek a boldogságoddal” – mondja Lewis, mert ha ezek alapján cselekszel, az a beteljesülés érzését adja. És erről szólnak a célok.
Szöveg: Janet Lee
Illusztráció: Gracia Lam
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