3 szakértői tipp az új szokásaid fenntartására

3. Befelé figyelés

Mi is ez? A saját, mély belső motivációnkat kihasználva ösztönözni magunkat a vágyott viselkedés kivitelezésére.



Miért válik be? Lesznek olyan napok, amikor hidegen hagy az egész. Őszintén szólva ez az egyik oka annak, hogy a szakértők nem javasolják, hogy kizárólag a motivációnkra támaszkodva igyekezzünk meghonosítani egy szokást, mondja Lee. Ha azonban kifejezetten szeretnél a motivációdból erőt meríteni, Gardner szerint a legjobb választás a belső (más néven az önjutalmazó) motiváció.



A belső motiváció egyik legfontosabb eleme Gardner szerint az élvezet. Ha olyan viselkedést választasz, amelyet igazán élvezel – és pontosan meghatározod, hogy mit élvezel benne –, a kivitelezése nem lesz annyira terhes.



Persze olyan szokások is vannak, amelyeket szeretnénk fejleszteni, de nehéz bennük örömet találni. Vannak, akik nem szeretnek edzés előtt bemelegíteni, de azt szeretik, ha nem sérülnek le olyan sűrűn. Aztán mindannyiunknak vannak olyan napjai is, amikor nincs kedvünk azokhoz a dolgokhoz, amelyeket általában élvezünk. Az ilyen esetekben jól jöhet, ha segítségül hívjuk a belső motiváció egy másik elemét, az identitást.



„Ha rá szeretnénk venni magunkat bizonyos viselkedésekre, meg kell változtatnunk a saját magunkról kialakított képünket” – mondja Lee. Vagyis ha jógiként látod magad, kevésbé valószínű, hogy egész délelőtt az ágyban lustálkodj, még a szó szerint és átvitt értelemben esős napokon is.



Hogyan csináld? Az egyik nyilvánvaló stratégia, ha olyan szokást választasz, amelyet élvezel is. Nem bírod a kelkáposzta ízét, de szeretnél több zöldet enni? Válasz olyan leveles zöldséget, amelyet szívesen megeszel.



Ha az identitást szeretnéd titkos fegyverként használni, Lee azt tanácsolja, a lelki szemeid előtt képzeld el a magadról kialakított vágyott képet. Ha például szeretnél kevésbé stresszes lenni, az új énképed egy „totál laza és kiegyensúlyozott ember”. Amikor pedig el kell határoznod, hogy milyen viselkedést választasz, tudatosan olyan cselekvések mellett dönts, amelyek a laza éneddel kompatibilisek, például: „én az a fajta vagyok, aki esténként meditál”, vagy „én vasárnaponként meleg kádfürdőt veszek”.