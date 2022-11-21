Miért érdemes figyelmen kívül hagyni a testtömegindexet, amikor szeretnél teherbe esni?

Nagy talánynak bizonyulhat a termékenység. Rengeteg tényező befolyásolja az emberek teherbe esésre és a terhesség fenntartására való képességét: genetika, kórtörténet, a méh formája, a spermát adó személy termékenységéről már nem is beszélve. Egy különösen trükkös – és ellentmondásos – tényező pedig a testtömegindex.



Ha most éppen a szemeid forgatod, ne aggódj, mert mi is. A testtömegindexet soha sem szánták orvosi alkalmazásra. Ez egy matematikai képlet (súly/magasság² × 703), melyet egy 19. századi statisztikus, Adolphe Quetelet talált fel az átlagos fehér, nyugat-európai férfiak testméreteinek méréséhez. Csak az 1970-es és az 1990-es évek között fogadták el a testsúly értékelésének általános eszközeként, de mindössze azért, mert a többi rendelkezésre álló lehetőségnél némileg jobbnak bizonyult. A kutatók és a járványügyi központok még ma is egyetértenek abban, hogy a használatával „nem állapítható meg egyéni szinten az emberek elhízásának vagy egészségességének mértéke.”



Mi köze van tehát ennek a látszólag véletlenszerű képletnek a méhedhez? Számos termékenységi módszer elutasítja a bizonyos érték feletti testtömegindexszel rendelkező páciensek kezelését mindaddig, amíg „elég” súlyt nem veszítenek – ez egy ellentmondásos gyakorlat, mely a pácienseknek és az orvosoknak egyaránt fejfájást okozhat. És bár a „normális” (ami szintén ellentmondásos) alatti vagy feletti testtömegindex számos okból összefüggésben áll a csökkent termékenységgel, „mindenféle testsúlyú ember lehet termékeny”, (és a „normál” értékkel rendelkezők is lehetnek terméketlenek), mondja dr. Lora Shahine, a seattle-i Pacific NW Fertility reprodukciós endokrinológusa és nőgyógyásza, valamint a Baby or Bust podcast házigazdája. „Ha valakit beskatulyázunk, és azt mondjuk neki, hogy »azért nem esel teherbe, mert túl alacsony vagy magas a testtömegindexed«, azzal figyelmen kívül hagyjuk az összképet.”



És bár az összkép részét képezi, a kizárólag a testsúlyra való összpontosítás többet árthat, mint használ. A tanulmányok szerint a szándékos fogyás általában csak ideiglenes, és hátulütőket hordozhat magában, gyakran súlyingadozáshoz vezetve, valamint növelve az agyvérzés, a szívbetegségek és a cukorbetegség kialakulásának kockázatát – más szóval káros lehet az átfogó egészségi állapotra. Dr. Shahine szerint pedig az általános egészségi állapot megkerülhetetlen tényezője a reproduktív egészségnek.



Ahelyett tehát, hogy dr. Shahine olvasatában „valami önkényesen meghatározott szám” miatt aggódnánk, íme néhány más – vitathatatlanul hatékony – módszer a termékenység segítéséhez.