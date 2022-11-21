Miért érdemes figyelmen kívül hagyni a testtömegindexet, amikor szeretnél teherbe esni?

Ideje száműzni a testtömegindexet a termékenységről szóló beszélgetésekből
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Baromi nagy szívás a súlyod miatt aggódni, amikor próbálsz teherbe esni – és talán szükségtelen is. Tanuld meg, hogy mire összpontosíts helyette.
- A testtömegindexszel kapcsolatos ismereteid talán nem egészen pontosak – különösen a termékenység vonatkozásában. Az pedig kontraproduktív lehet, ha megszállottan hajszolod ezt az önkényes számot.
- A kalóriabeviteled korlátozása nem segíti a termékenységet.
- Amíg nem viszed túlzásba, a mozgás a fizikai és a mentális egészségre is nagyszerű hatással van, amikor próbálsz teherbe esni. Ha úgy érzed, hogy az edzésrutinodnak egy kis vérfrissítésre van szükséges, fedezd fel a Nike (M)ozogj édesanyaként programját az NTC alkalmazásban.
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*E tartalom célja a tájékoztatás és az inspiráció, azonban nem tekinthető diagnózisnak, kezelésnek vagy konkrét orvosi tanácsadásnak. Mindig konzultálj az orvosoddal arról, hogy miként maradhatsz egészséges, és hogyan vigyázhatsz magadra a terhesség előtt, alatt és után.
Nagy talánynak bizonyulhat a termékenység. Rengeteg tényező befolyásolja az emberek teherbe esésre és a terhesség fenntartására való képességét: genetika, kórtörténet, a méh formája, a spermát adó személy termékenységéről már nem is beszélve. Egy különösen trükkös – és ellentmondásos – tényező pedig a testtömegindex.
Ha most éppen a szemeid forgatod, ne aggódj, mert mi is. A testtömegindexet soha sem szánták orvosi alkalmazásra. Ez egy matematikai képlet (súly/magasság² × 703), melyet egy 19. századi statisztikus, Adolphe Quetelet talált fel az átlagos fehér, nyugat-európai férfiak testméreteinek méréséhez. Csak az 1970-es és az 1990-es évek között fogadták el a testsúly értékelésének általános eszközeként, de mindössze azért, mert a többi rendelkezésre álló lehetőségnél némileg jobbnak bizonyult. A kutatók és a járványügyi központok még ma is egyetértenek abban, hogy a használatával „nem állapítható meg egyéni szinten az emberek elhízásának vagy egészségességének mértéke.”
Mi köze van tehát ennek a látszólag véletlenszerű képletnek a méhedhez? Számos termékenységi módszer elutasítja a bizonyos érték feletti testtömegindexszel rendelkező páciensek kezelését mindaddig, amíg „elég” súlyt nem veszítenek – ez egy ellentmondásos gyakorlat, mely a pácienseknek és az orvosoknak egyaránt fejfájást okozhat. És bár a „normális” (ami szintén ellentmondásos) alatti vagy feletti testtömegindex számos okból összefüggésben áll a csökkent termékenységgel, „mindenféle testsúlyú ember lehet termékeny”, (és a „normál” értékkel rendelkezők is lehetnek terméketlenek), mondja dr. Lora Shahine, a seattle-i Pacific NW Fertility reprodukciós endokrinológusa és nőgyógyásza, valamint a Baby or Bust podcast házigazdája. „Ha valakit beskatulyázunk, és azt mondjuk neki, hogy »azért nem esel teherbe, mert túl alacsony vagy magas a testtömegindexed«, azzal figyelmen kívül hagyjuk az összképet.”
És bár az összkép részét képezi, a kizárólag a testsúlyra való összpontosítás többet árthat, mint használ. A tanulmányok szerint a szándékos fogyás általában csak ideiglenes, és hátulütőket hordozhat magában, gyakran súlyingadozáshoz vezetve, valamint növelve az agyvérzés, a szívbetegségek és a cukorbetegség kialakulásának kockázatát – más szóval káros lehet az átfogó egészségi állapotra. Dr. Shahine szerint pedig az általános egészségi állapot megkerülhetetlen tényezője a reproduktív egészségnek.
Ahelyett tehát, hogy dr. Shahine olvasatában „valami önkényesen meghatározott szám” miatt aggódnánk, íme néhány más – vitathatatlanul hatékony – módszer a termékenység segítéséhez.
1. Egyél. Talán többet, mint gondolnád.
Az étkezés korlátozása rengeteg olyan ember esetében elfogadott társadalmi norma, akik észre sem veszik, hogy ezt teszik – akár „ketóznak”, akár „tisztán étkeznek”. Ez pedig nem előnyös a termékenység szempontjából, mondja Willow Jarosh képzett New York-i táplálkozási tanácsadó. Jarosh arra bátorítja a teherbe esni próbáló embereket, hogy távolodjanak el az étrendalapú hozzáállástól annak érdekében, hogy megfelelő kalória- és tápanyagbevitelt érhessenek el – ez többnyire mindössze annyit tesz, hogy rendszeresen és jókat esznek.
Jarosh másik, termékenységgel kapcsolatos aggálya az, amikor az emberek a vércukorszintjük stabilizálása érdekében esznek. Ez különösen fontos azok esetében, akik inzulinrezisztens policisztás ovárium szindrómával (PCOS) élnek, mely a járványügyi központok szerint az egyik leggyakoribb oka a terméketlenségnek a nők körében. Bár a PCOS összetett módon hat a termékenységre, és nincs rá gyors gyógymód, a stabil vércukorszint étkezés révén történő fenntartása meglehetősen egyszerű: „Próbálj minden étkezéssel megfelelő mennyiségű fehérjét, szénhidrátot és zsírt bevinni” – mondja Jarosh. A nassolás is kiválóan alkalmas a vércukorszint megfelelő szinten tartására, valamint arra, hogy olyan tápanyagokkal és ételtípusokkal tedd teljessé az étrended, melyeket a fő étkezések során nem feltétlenül vinnél be.
Hogy konkrétan mely ételeket érdemes fogyasztanod? Jarosh szerint ne gondold túl. Ezt dr. Shahine is megerősíti, hozzátéve, hogy néha a termékenységgel küzdő páciensek a táplálkozás megszállottjaivá válhatnak, és összezavarhatják őket az egészséggel kapcsolatos népszerű trendek. „Mindenki azt szeretné hallani, hogy elég megszabadulni a gluténtól, és egy hónap múlva már teherbe is esel. Nincs azonban olyan módszer, mely mindenkinél beválik.” (Ha azonban olyan betegséggel vagy allergiával küzdesz, mely megkövetel bizonyos étrendbeli változásokat, akkor természetesen a legjobb személyesen megvitatni mindezt egy képzett dietetikussal.)
2. Próbálj nem aggódni a stressz miatt. Küzdj meg vele!
Igen, a stressz képes befolyásolni a ciklusod és ezáltal a termékenységed. Ha viszont lehetetlenné tenné a fogantatást, már egy ember sem lenne a földön. „Sokat beszélgetek a pácienseimmel arról, hogy a stressz nem szüntethető meg teljesen, azonban léteznek megküzdési stratégiák, melyekkel sokat tehetnek a hatásai csökkentéséért” – mondja dr. Shahine. A stressz nem eredendően rossz, hanem egy olyan vészreakció, mely életmentő lehet. Amikor azonban a tested az életmentéssel van elfoglalva, mondja dr. Shahine, nem a „babacsinálós” hormonokkal lesz elfoglalva. Tegyük fel, hogy egy medve üldöz. „Ovulálni fogsz, vagy megpróbálsz elmenekülni?” teszi fel a kérdést dr. Shahine.
Nézd, ha egy medve üldöz, arról nem igazán tudsz nem tudomást venni. Amikor azonban a stressz ostromolja az elméd, beszélhetsz a barátaiddal, tehetsz egy sétát, jógázhatsz egyet, nézhetsz filmeket, egyszerűen hangosan fel is nevethetsz, vagy listát készíthetsz – bármit csinálhatsz, ami megnyugtat. Még egyszer: a stressz nem egy mindent eldöntő tényező. Ahogy azt dr. Shahine megjegyzi: az emberek mindenféle stresszhelyzetekben teherbe eshetnek (az ősemberek például tuti úgy estek teherbe, hogy közben ragadozók leselkedtek rájuk). Annak azonban nincs hátulütője, ha megtanuljuk jobban kezelni a stresszt.
3. Mozogj, de ne merülj ki.
A testmozgást egykor korlátlan mennyiségben ajánlották a teherbe eséssel próbálkozóknak. Ma már tudjuk, hogy a mozgás általában véve mindenki számára hasznos, beleértve azokat is, akik éppen próbálnak teherbe esni. Bizonyos kutatások szerint a testmozgás – a testmérettől és -súlytól függetlenül – valóban fokozhatja a termékenységet és a menstruációs funkciót. A testmozgás azonban szerteágazó terület, ezért akár meglévő edzéstervvel rendelkezel, akár most vágnál bele az edzésbe, érdemes először az orvosoddal konzultálnod.
Ahogy a mentális stressz esetében is, a fizikai stressz esetén is a test regenerációs képessége a kulcs. „Amikor érzelmi vagy fizikai stressz éri a tested, kortizolt és endorfint termel, és nem fordít akkor hangsúlyt a reprodukciós képességre” – mondja dr. Shahine. Az orvosok ezért általában azt javasolják a pácienseknek, hogy ne kezdjenek el egy intenzív edzéstervet, miközben próbálnak teherbe esni. Azoknak, akik már alapból sokat és nagy intenzitással mozognak, dr. Shahine gyakran azt javasolja, hogy tegyék egy kicsit visszafogottabbá az edzést, vagy próbáljanak ki az eddigiekhez képest alacsonyabb intenzitású mozgásformákat. Még a legkeményebben edző pácienseinek is azt tanácsolja, hogy kerüljék a kimerültségig való edzést vagy a kalóriadeficitet, mert hormonális és ovulációs problémákat okozhatnak. Dr. Shahine szerint ettől eltekintve a „testmozgás jó.”
Végeredményben nem tudhatod, mitől volt olyan nehéz teherbe esned. Ha azonban megtanulsz gondoskodni magadról (kerülve az átkozott diétakultúrát), biztos alapokkal rendelkezel majd, bármit is hozzon az élet.
Szöveg: Kelsey Miller
Fotók: Vivian Kim
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