Az igazság a stresszről és a termékenységről
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Ha nem sikerül azonnal teherbe esned, lelkileg igen megterhelhet ez az időszak. Itt megtudhatod, hogyan vigyázz magadra a próbálkozások során.
- Kutatások kimutatták, hogy a stressz kihathat a termékenységre, ez pedig ördögi körhöz vezethet, ha feszültté válsz amiatt, hogy nem esel teherbe.
- Ha rendszeresen alkalmazol énidőre, öngondoskodásra fókuszáló és valóban működő gyakorlatokat, az segíthet a szorongás megfékezésében.
- Hívd fel egy barátnődet – de nem akárkit, hanem a legmegfelelőbbet. Ha olyan embertől kérsz segítséget, aki maga is átélte ezt a helyzetet, vagy legalább együtt érez veled, az nagyon sokat számít.
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*E tartalom célja a tájékoztatás és az inspiráció, azonban diagnosztizálásra, kezelésre vagy konkrét orvosi tanácsadásra nem használható. Mindig konzultálj az orvosoddal arról, hogy miként maradhatsz egészséges, és hogyan vigyázhatsz magadra a terhesség előtt, alatt és után.
Ha az életed eddigi, döntő részében próbáltál nem teherbe esni, igazi sokként érhet, ha nem sikerül első nekifutásra, amikor végül valóban készen állsz a nagy eseményre. Ez a megrázkódtatás könnyen idegőrlő szorongássá válhat, amikor telnek-múlnak a hónapok, mégsem esel teherbe. A csavar az egészben: folyamatosan azt halljuk, hogy a stressz rossz hatással van a termékenységre, de hogyan kezeljük ezt az iszonyúan feszült helyzetet... idegeskedés nélkül?
„Alapvető stresszfaktor az életünkben minden olyan helyzet, amelyben valami, amire mindennél jobban vágyunk, elérhetetlen számunkra” – mondja dr. Lucy Hutner New York-i pszichiáter, a Textbook of Women’s Reproductive Mental Health (Női reprodukciós lelki egészség kézikönyve) főszerkesztője. Továbbá ha úgy érezzük, „egy helyzet végkimenetele a mi felelősségünk, viszont nem tudjuk azt teljesen befolyásolni, az borítékolja a stressz kialakulását.” Tehát vésd jól az eszedbe: teljes mértékben érthető, ha feszült vagy. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nincs mód a kezelésére. Itt szakértők véleményét olvashatod el arról, milyen fontos tényező a stressz a termékenységi folyamatban – és találhatsz néhány technikát is arra, hogyan csökkentheted.
Ismerd fel a stressz szerepét a termékenységben.
Ha egy ember szorongására válaszul csak azt mondjuk: nyugodjon meg, hiszen végül minden rendben lesz, az soha, semmilyen helyzetben nem segít. De ettől függetlenül is fontos megérteni, hogyan befolyásolja a stressz a termékenységet. A Dialogues in Clinical Neuroscience (Párbeszédek a klinikai neurológia területén) című lapban közzétett 2018-as vizsgálatból kiderült, hogy a kutatók szerint a stresszcsökkentés sikerre vezethet. „Kutatások szerint a pszichológiai kezelések nagy hatással vannak a teherbe esések gyakoriságára” – mondja a tanulmány társszerzője, dr. Alice Domar, az Inception Fertility vezető empátiás szakértője (lehetne több ilyen szakértő a világon?) és a bostoni Harvard Medical School szülészeti-nőgyógyászati és reprodukciós biológiával foglalkozó docense. Több évtizedes kutatás során dr. Domar rájött arra, hogy kétszeresére vagy akár háromszorosára nőhet azoknak a terméketlen nőknek a teherbe esési esélye, akik kognitív viselkedésterápián vesznek részt, valamint a testre és lélekre egyaránt ható gyakorlatokat végeznek (ilyen például a meditáció).
Tereld más vágányra belső dialógusodat.
A meddő páciensek számára, folytatja dr. Domar, sokszor egy stresszkezelő stratégia, a kognitív átrendezés bizonyul a leghatékonyabbnak. Ha folyton a negatív gondolatok hálójában vergődsz („Az én hibám, hogy meddő vagyok”), dr. Domar azt javasolja, hogy változtass azon, ahogyan magadhoz beszélsz. „Például ha egy nő azt mondja, »Sosem lesz gyerekem«, megkérdezem tőle: »Ha ez így van, miért vállaltad a mesterséges megtermékenyítést, és költöttél rá ennyi pénzt?« – mondja dr Domar. – Nyilvánvaló, hogy ez az ember reménykedik. Az ehhez hasonló gondolatok helyett: »Soha nem lesz már kisbabám«, próbáld inkább ezt: »Mindent megteszek azért, hogy kisbabám legyen.«, vagy éld meg a hála érzését: »Köszönöm, hogy készen állok arra, hogy anya legyek, bármikor és bárhogyan fog ez végül bekövetkezni.«”
Találj rá arra, ami ellazít.
Ki nem állhatod a habfürdőzést? Semmi gond! A saját magunkkal való törődés rítusa mindenkinek mást jelent, mondja dr. Natalie Crawford, termékenységre szakosodott orvos és a texasi Austinban működő Fora Fertility társalapítója. Az a lényeg, hogy szánd rá az időt. „Vegyük például az akupunktúrát. Csökkentheti a stresszt, emiatt igen jótékony hatású lehet egyes termékenységgel foglalkozó tanulmányok szerint. Bár pont ugyanolyan hatást vált ki, mint az úgynevezett álakupunktúra, amely lényegében ugyanaz, csak a tűket véletlenszerű helyekre szúrják be. E kettő közül még mindig bármelyik jobb, mintha nem tennél semmit.” Másképpen fogalmazva: a leghasznosabb, amit tehetsz, az, ha hátat fordítasz egy kis időre a hétköznapoknak, és magadra figyelsz. Belekezdhetsz naplóírásba, tornázásba, olvasásba vagy más hobbiba is. Akármi mellett is döntesz, dr. Crawford azt javasolja, hogy naponta legalább fél órát szánj rá.
Öntsd ki a szíved olyan barátoknak, akik értik és átérzik a helyzetedet.
Ha a sógornőd harmadjára jelenti be, hogy babát vár, te pedig még egyszer sem estél teherbe, fontos, hogy legyen melletted olyan ember, aki megérti, hogy miért keserít el ez a látszólag örömteli hír, és nem szól rád, hogy ne is foglalkozz vele. „A legjobb barátaid vagy a hozzád legközelebb álló családtagok nem biztos, hogy át tudnak segíteni ezen – véli dr. Hutner. – Az embernek vannak jóindulatú barátai, és néha bizony megesik, hogy ezek a jóindulatú barátok várandósak lesznek, amit viszont nehéz lehet megélni.” Keress olyan embereket, akik ítélkezés nélkül támogatnak. Dr. Crawford annyit tesz még hozzá, hogy ha nem találsz rá a megfelelő támogatásra a környezetedben és a hasonlóan gondolkodó online közösségekben (de őszintén szólva, még abban az esetben is, ha igen), érdemes lehet megfontolnod a terápia lehetőségét.
Érezd magad otthon a saját testedben.
A peteérési tesztek, a hőmérőzés, valamint minden apró jel és tünet kóros túlgondolása közben, vagyis „amikor próbálsz teherbe esni, folyamatos kölcsönhatásban élsz a testeddel” – emlékeztet minket dr. Hutner. – „Ha a testünk nem engedelmeskedik az akaratunknak, az nagyon fájdalmas és felkavaró élmény lehet. Arra biztatom a pácienseimet, hogy tegyenek meg mindent, ami tőlük telik azért, hogy pozitív módon lehessenek jelen a saját testükben”. Ezt sokféle módon érheted el: kitarthatsz a jelenlegi edzésterved mellett, kipróbálhatsz egy új mozgásformát, ha meg tudod fizetni, elmehetsz egy masszázsra, vagy esetleg kipróbálhatod a testfigyeléses meditációt is.
A legfontosabb az, hogy tiszteld és támogasd a tested, és adj meg neki mindent, amire most szüksége van. Elvégre nem biztos, hogy örökre csak a tiéd lesz.
Szöveg: Jihan Myers
Fotók: Vivian Kim
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