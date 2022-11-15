Ha az életed eddigi, döntő részében próbáltál nem teherbe esni, igazi sokként érhet, ha nem sikerül első nekifutásra, amikor végül valóban készen állsz a nagy eseményre. Ez a megrázkódtatás könnyen idegőrlő szorongássá válhat, amikor telnek-múlnak a hónapok, mégsem esel teherbe. A csavar az egészben: folyamatosan azt halljuk, hogy a stressz rossz hatással van a termékenységre, de hogyan kezeljük ezt az iszonyúan feszült helyzetet... idegeskedés nélkül?

„Alapvető stresszfaktor az életünkben minden olyan helyzet, amelyben valami, amire mindennél jobban vágyunk, elérhetetlen számunkra” – mondja dr. Lucy Hutner New York-i pszichiáter, a Textbook of Women’s Reproductive Mental Health (Női reprodukciós lelki egészség kézikönyve) főszerkesztője. Továbbá ha úgy érezzük, „egy helyzet végkimenetele a mi felelősségünk, viszont nem tudjuk azt teljesen befolyásolni, az borítékolja a stressz kialakulását.” Tehát vésd jól az eszedbe: teljes mértékben érthető, ha feszült vagy. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nincs mód a kezelésére. Itt szakértők véleményét olvashatod el arról, milyen fontos tényező a stressz a termékenységi folyamatban – és találhatsz néhány technikát is arra, hogyan csökkentheted.