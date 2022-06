Mit és hogyan egyél, ha terhes vagy

Bár a tudomány még nem fejtette meg, hogy pontosan miért is tennél meg bármit reggel hétkor valami rántott ételért, ez teljesen normális. Ryann Kipping hivatásos dietetikus és táplálkozási szakértő, valamint a Prenatal Nutrition Library alapítója szerint pedig „ebben az időszakban fontosabb, mint valaha, hogy hallgass a testedre, mert a szervezetünk nagyon okos, és meg fogja mondani nekünk, hogy mire van szüksége.”



Ha általában a növényi alapú étkezést követed, de bármit megtennél egy szaftos steakért (a legjobbakkal is előfordul), Jarosh szerint a tested ilyenkor azt jelezheti neked, hogy fokozd a vasbeviteled (emlékszel még, hogy mennyivel több véred van ilyenkor?). Ha tehát szívesen beveszed az étrendedbe a húst, adj magadnak engedélyt erre. Ha pedig nem, akkor próbáld ki a tofut, a tempeh-t, a hüvelyeseket, a kesudiót vagy a szárított gyümölcsöket. Profi tipp: ha a felsoroltakat C-vitaminban gazdag ételekkel, például paradicsommal vagy spenóttal kombinálod, azzal felturbózhatod a vas felszívódását.



Ha sokkal jobban vágysz az édességre, mint a terhességed előtt, az annak a jele lehet, hogy vagy nem eszel eleget, vagy nem viszel be a szervezetedbe elég szénhidrátot. Mindkét eset ingadozó vércukorszinthez vezethet, mondja Jarosh. Amikor nem viszel be elegendő zsírt, fehérjét és szénhidrátot, az energiaszinted mélyrepülésbe kezd, a tested pedig a leggyorsabb megoldást követeli: a cukrot. Nem kell bűntudatot érezned az édességek miatt, vagy megvonnod magadtól őket. Ha viszont állandóan az édességek után nyúlsz, próbálj meg például sajtot is tenni a szendvicsedbe, vagy csirkével feldobni a tésztádat – így megállapíthatod, hogy a kiegyensúlyozottabb tápanyagbevitel segít-e kiegyensúlyozottabbnak érezned magad.