A szülészorvosok elmondják, hogyan érdemes edzeni, amikor szeretnél teherbe esni

Ha már lelkes sportoló vagy, ugorj a második bekezdésre ebben a részben. Ha most kezdesz újra belevágni, vagy teljesen új vagy a mozgásban, pacsi, örülünk, hogy itt vagy. Amennyiben még nem állsz készen a fogamzásra, de már a láthatáron van, most remek alkalom nyílik arra, hogy felpörgesd a fittségi szintedet, és akár még az intenzitást is fokozd, ha jól esik, tanácsolja Jane Wake, egy szülés előtti és utáni testmozgásra specializálódott londoni szakember. Jobb kardiót, erőnlétet, testtudatosságot és egyebeket is szerezhetsz, ami egészséges alapot jelent a teherbeesési próbálkozásokhoz.



Amikor belevágsz babavállalási próbálkozásba, vedd le a lábad a gázpedálról, és koncentrálj a közepesen intenzív testmozgásra, amely jól esik, és segít kezelni a stresszt. Nem tudod, mennyit sportolj? „Bár nincs tuti módszer, az Egyesült Államok Egészségügyi Minisztériumának ajánlása szerint mindenkinek javasolt legalább heti 150 perc mozgás, téged is beleértve” – mondja Dr. Alan B. Copperman, a Mount Sinai Icahn Orvosi Egyetem szülészeti, nőgyógyászati és reprodukciós tudományok osztályvezetője és klinikai professzora.