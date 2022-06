Érvek és ellenérvek a zsinórban edzéssel kapcsolatban

Míg a kihívások alatt egyre ügyesebb leszel a kiválasztott készségben, a testet meg is viseli a folyamatosan ismétlődő edzésmunka. Gyakran a túlzások csapdájába eshetsz: túl sok edzés, túl keményen vagy túl gyorsan. Cowan felhívja a figyelmet arra, hogy ha nem tartasz pihenőnapot, az csak ront a dolgon, és növeli a kifáradás vagy a sérülés veszélyét. Azzal is nő a sérülés veszélye, ha a tested nincs megfelelően felkészítve a kezdésre (mondjuk úgy ugrasz bele a 30 napos, napi 30 fekvőtámaszos kihívásba, hogy még ki se fejlesztetted a megfelelő formád). Aztán ott van a stagnálás: a test kezd rájönni, hogy miben mesterkedsz, már nem érzi kihívásnak, és leáll az alkalmazkodással. Az általános tapasztalat szerint ez nagyjából három-öt hét alatt következik be, úgyhogy ezt is érdemes figyelembe venni, ha egyhónapos elköteleződésben gondolkodsz, ami gyakori cél a kihívások esetében.



A fizikai akadályokon túl ott van a mentális fáradtság. Ha mindennap ugyanazt az edzést végzed, előbb-utóbb elfogy a motivációd arra, hogy hozzáfogj, mondja Afremow. Ez nem szerencsés, ha tartós fejlődésre törekedsz.