Az erős törzs előnyei a teljesítményre nézve

Talán hallottad már, hogy a törzsizomzatot nem végtelen számú felülések végzésével erősíthetjük a legjobban – Falsone szerint ezt a gyakorlatot gyakran helytelenül kivitelezzük, ráadásul a felülés akkor sem egészséges a gerincnek, ha jó technikával végzik.



Sokkal jobbak a teljes testet igénybe vevő és az egy oldalra végzett (vagy egykaros, vagy egylábas) gyakorlatok. „A kitörések, különösen, ha közben az egyik kezünkben súlyzót tartunk, aktiválják a törzsizmokat” – mondja Falsone. „Még az egykezes bicepszhajlítások is eredményeznek némi rotációt, amelyet a testnek ellensúlyoznia kell.” Keress olyan edzésprogramot, amely rendszeresen tartalmaz egyoldalas gyakorlatokat.



Emellett pedig egy kis kifejezett törzsedzés is sokat számít. Chaudhari szerint jó módszer, ha kezdésként heti 3–5 alkalommal 5–10 percet szánunk csak a törzsünk edzésére. „A legtöbb embernek nincs erős törzsizomzata, ezért sokat segíthet, ha a hét majdnem minden napján csak pár percet szánunk az erősítésére” – mondja. Ha azonban már rendelkezel a ritkaságszámba menő törzserősséggel (gratulálunk), vagy kezded könnyűnek érezni a gyakorlatokat, duplázd meg az időt.



Kezdésként próbáld ki a „vadászkutya” gyakorlatot. Négykézláb pozícióból emeld fel az egyik karod és az ellentétes lábad, míg mindkettő párhuzamos nem lesz a padlóval, majd tartsd ki a pózt legfeljebb egy percig. Egy másik lehetőség a „döglött bogár”: feküdj hanyatt asztalpózban, majd nyújtsd ki vízszintesen az egyik karod és az ellentétes lábad, és tartsd meg őket kicsivel a föld felett, majd cserélj oldalt, és folytasd a váltott mozdulatot. Csinálhatsz deszkapózt, oldalsó deszkapózt, gimnasztikai labdán végzett lábhajlítást és haskerék gyakorlatot.



Még ha nem is látod azonnal a „szép hasizmokat”, mégis észre fogod venni őket elég gyorsan – méghozzá úgy, hogy jobban esik az edzés, erősebbnek érzed magad, és természetesebbek lesznek a mozdulataid.