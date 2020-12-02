Hogyan lehetek gyorsabb?

Nincs olyan varázsétel, amely gyorsabbá tehetne (ezzel semmi újat nem mondtunk). De ha futás, edzés vagy meccs előtt egy órával fehérje és szénhidrát kombinációjával töltöd fel magad, például megeszel egy főtt tojást és valamilyen gyümölcsöt, az megdobja a teljesítményed. „A fehérje segít stabilizálni a vércukorszintedet, és megakadályozza a nem kívánt izomfáradást, a szénhidrátok pedig könnyen felhasználható üzemanyagként szolgálnak, így nem kiürült vagy tegnapi glikogénraktárral futsz, ami nem túl hatékony” – mondja Ryan Maciel, a Precision Nutrition vezető teljesítménytáplálkozási tanácsadója. Ez a párosítás segíthet, hogy energikusabbnak érezd magad, és turbósebességre kapcsolj, amelyet így könnyedén fenn is tarthatsz.



Egyes italok is segíthetnek a tempóváltásban. Vegyük például a teát vagy a kávét: „A koffein stimulálja az agyadat, így szellemileg éberebb leszel, és gyorsabban tudsz futni. Kutatások szerint a koffein az RPE-t is csökkenti” – hangsúlyozza Maciel. A „Journal of Science and Medicine in Sport” című folyóirat egyik tanulmánya megállapította, hogy a koffeinfogyasztás segített az edzettebb szabadidős futóknak abban, hogy 1 százalékkal gyorsabban fussák le az 5 km-t. Ez nem kis dolog egy olyan sportágban, ahol minden másodperc számít. Maciel azt javasolja, hogy indulás előtt egy órával testtömeg-kilogrammonként 3,3 milligramm koffeint fogyassz (ez egy 67,5 kg-os sportolónál mintegy 100 milligramm koffeint, vagyis mintegy két csésze kávét jelent).



Nem szereted a kávét? Igyál céklalevet! Egy kutatás szerint azok a futók, akik céklalevet fogyasztottak, 1,5 százalékot tudtak lefaragni 5 km-es idejükből; egy másik kisebb tanulmány pedig megállapította, hogy azok a sportolók, akik a versenyt megelőző héten mindennap céklalevet fogyasztottak, gyorsabb sprintidőket értek el. A céklalé gazdag nitrátforrás, magyarázza Maciel. „Kutatások szerint a nitrát javítja a vérkeringést és a tüdőfunkciót, valamint erősíti az izmok összehúzóerejét”, és ezek mind alapvető fontosságúak a sebességhez.