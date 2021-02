Hogyan lehetek gyorsabb?

Időzítsd jól az alvásod!

Végül, de nem utolsó sorban: aludj! Ha nem alszod ki magad éjjel, nincs sok értelme annak, amit az edzőteremben csinálsz, mondja dr. W. Chris Winter alvásszakértő, a „The Sleep Solution: Why Your Sleep Is Broken and How to Fix It” című könyv szerzője. Ennek az az oka, hogy a nem megfelelő vagy kevés alvás igen nagy hatással van a metabolizmusra, különösen arra, amelyik az izomépítésért felelős.



Sportolóként több alvásra lehet szükséged, mint az ajánlott hét–kilenc óra. A „Sleep” folyóiratban közzétett kisebb kutatás szerint azok a kosárlabdázók, akik öt–hét héten keresztül minimum 10 órát aludtak esténként, javítani tudtak sprintidejükön. Érdemes lehet tehát két-három hétig korábban lefeküdni, mint szoktál, hogy megtudd, javul-e a teljesítményed. Ha gondot okoz a koránfekvés, dr. Winter azt javasolja, hogy állíts be a reggeli ébresztőhöz hasonló figyelmeztető jelzést.