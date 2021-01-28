Miért számít a jó testtartás a teljesítményben?

A helyes testtartás azt jelenti, hogy megőrizzük a test természetes tartását, amelyet főként a gerinc határoz meg. A természetes testtartás valahogy így néz ki: vállak hátrahúzva, mellkas kiemelve, a gerinc hosszú, a medence semleges helyzetben van, a fülek egy vonalban vannak a vállal (más szóval nem görnyedünk), mondja R. Alexandra Duma, az amerikai sportorvosok bizottságának diplomás csontkovácsa és a FICS nevű New York City-i fittnesz- és wellnesslétesítmény sportcsontkovácsa. Bár a lista hosszúnak tűnhet, ha csak egy vagy két problémát kijavítunk, a többi magától a helyére kerül. Elvégre a testünk olyan, mint egy nagy marionettbábu; ha egy zsinórt meghúzunk, egy másik is megmozdul.



A sok ülésnek és képernyőbámulásnak köszönhetően azonban a test természetes tartása romlik, vagyis ellazulnak azok az izmok, amelyeket aktiválnunk kellene, nevezetesen a mély nyakhajlító izmok, így a vállak és a nyak előredől, ami feszültséget okoz azokban a finom izmokban, amelyeknek nem az a rendeltetése, hogy súlyt tartsanak – mondja Duma. Ha a fej akár csak 15 fokban előrehajlik, az 5–6 kilós fejünk 12 kilóval nehezedik a gerinc nyaki részére. „Az ezáltal okozott stressz idővel felgyülemlik, és károsítja a csontokat, az ízületeket és az ínakat” – magyarázza Duma.



A görnyedés pedig, még akkor is, ha elsőre jó érzés, valójában több energiát igényel. A testnek keményebben kell dolgoznia ahhoz, hogy megtartson egy olyan pozíciót, amely hosszabb időre nem természetes a számára, ami Duma szerint, aki az Egyesült Államok válogatott sportolóival dolgozik, gyorsabb kifáradáshoz vezethet, bármilyen tevékenységet is végzünk. Jobb testtartás révén a mozdulataink hatékonyabbak lesznek, így a mindennapi tevékenység és az edzés egyaránt kevesebb erőfeszítést vesz igénybe, vallja dr. Dan Giordano fizikoterapeuta és a Bespoke Treatments Physical Therapy nevű cég orvosigazgatója.