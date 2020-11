Miért számít a jó testtartás a teljesítményben?

A kapcsolat a testtartás és a teljesítmény között

Giordano szerint nem meglepő, hogy mindez befolyásolja a test mechanizmusát. Ez annak tudható be, hogy ha a test egy területének mozgékonysága korlátozódik, az ezt körülvevő izmok és ízületek, amelyek azonban nem erre lettek kitalálva, kénytelenek ellensúlyozni a hiányt, ami növeli a sérülések kockázatát, és a teljesítmény rovására is mehet.



Ha például olyan sportot űzöl, amelyben sok a felfelé nyújtózkodás, mint például a röplabda, vagy akár csak súlyokat emelsz, a rossz testtartás révén a lapockák fokozatosan egyre inkább befelé és felfelé fordulhatnak a szervák és a kitolások közben. Ez Giordano szerint növelheti az ütközési szindróma és egyéb vállsérülések kockázatát.



A rossz testtartás a mellkasi gerinc (a gerinc a nyak tövétől a bordakosár aljáig tartó szakasza) mozgékonyságát is korlátozhatja, mondja Giordano, ami akadályozhat abban, hogy törzsfordítással erőt generálj. Most a bokszolók, golfozók és teniszezők jól figyeljenek.



Ez nem csak egy súlyemelőknek és egyéb nagy intenzitású sportokat űzőknek szóló szolgálati közlemény. A futók is könnyen kivonhatják magukat a forgalomból, különösen, ha a medencéjük nem követi a gerinc természetes ívét, ami Duma szerint a farizmok helyett több nyomást helyez a hátra és a térdre. Ha bármilyen aktív tevékenységet görnyedve végzünk, csökken a légzés hatékonysága – ha azonban kijavítjuk a technikánkat, elméletben tovább bírhatjuk, és jobban teljesíthetünk, mondja Duma.