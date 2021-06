Az én kertem: Boulderezés, amely célt és erőt ad az életben

Favia a szabadban közösségre is talált. A kültéri kalandsportok sokszínűségének szentelt platform, a Melanine Base Camp egyik közreműködője. Emellett saját, Traverse Girl weboldalán dokumentálja az élményeit és rajongását az alacsony magasságokban történő mászás iránt. Új mászókkal is megismertette a sportot. „Nem tudtam a mászásról az egyetem befejezése előtt. Szóval, ha az enyémhez hasonlóan valaki más életét is jobbá tenné, akkor örülnék, ha kipróbálná”, mondja Favia. „Meg akarom adni nekik a lehetőséget, hogy azt mondják »Óh, nekem mindig is másznom kellett volna«.”