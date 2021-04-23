Az én kertem: Boulderezés, amely célt és erőt ad az életben

Favia fizikai gyengesége viszont még nem teljesen a múlté. Különösen óvatosnak kell lennie a vágásokkal és karcolásokkal, mivel a gyógyulás most már hosszabb ideig tart, és Favia hajlamosabb a fertőzésekre. Ráadásul a rákkezelés során keletkezett hegesedés folyamatos mobilitási problémákat okoz, amelyek hát- és csípőproblémákhoz vezetnek, ezek évek óta sújtják. Csak mostanra épült fel eléggé ahhoz, hogy normálisan járjon, a mászóhelyekre való feljutásban pedig a barátai segítik. „A 18-23 kilós felszerelések cipelése túl sok nekem”, meséli Favia. Míg a mászók többsége azt mondaná, hogy a lábmunka kulcsfontosságú a stratégiájukban, Favia hátrányai miatt számára a hegymászás elsősorban a felsőtestet mozgató sporttá vált. Ezért is részesíti előnyben a fogásokkal teli boulder mászást a sima sziklafalakkal szemben. „Ha a lábamra esem, a csípőm kificamodik. De ha a hátam veszi fel az esést, akkor egyáltalán nem fáj a csípőm”, magyarázza.



A szabadlevegő segített Faviának összeszedni magát. Az elmúlt hét évben a mászás menekülést biztosított egy stresszes, döntéshozással teli munkától az intenzív ellátásban. „Miért olyan jó kikapcsolódás számomra, amikor a bőrömet éles sziklák horzsolják és vérzek, zúzódásokat szerzek vagy ott lebeg a csonttörés és halál kockázata? Nem tudom pontosan”, mondja ő. „Azt viszont tudom, hogy élvezek problémákat és rejtvényeket megoldani, a mászás pedig pont egy ilyen rejtvény, amit az elméddel és a testeddel kell megoldanod.”