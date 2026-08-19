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Nike Black Friday Melegítők 2026

Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT polár férfinadrág
Jordan Sport Crossover
Dri-FIT polár férfinadrág
30% kedvezmény
Nike Tech
Nike Tech Polár férfi szabadidőnadrág
Nike Tech
Polár férfi szabadidőnadrág
30% kedvezmény
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dri-FIT kapucnis tréningruha nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Sportswear
Dri-FIT kapucnis tréningruha nagyobb gyerekeknek
30% kedvezmény
Nike Tech
Nike Tech Windrunner hosszú cipzáras férfi polárkabát
Nike Tech
Windrunner hosszú cipzáras férfi polárkabát
30% kedvezmény
Paris Saint-Germain Strike negyedik
Paris Saint-Germain Strike negyedik Jordan Dri-FIT futballtréningruha nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Paris Saint-Germain Strike negyedik
Jordan Dri-FIT futballtréningruha nagyobb gyerekeknek
30% kedvezmény
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Férfi tenisz-melegítőfelső
NikeCourt Heritage
Férfi tenisz-melegítőfelső
30% kedvezmény
Nike Sportswear
Nike Sportswear Szőtt tréningruha nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Sportswear
Szőtt tréningruha nagyobb gyerekeknek
30% kedvezmény
Air Jordan
Air Jordan Férfi melegítőfelső
Újrahasznosított anyagok
Air Jordan
Férfi melegítőfelső
30% kedvezmény
Kobe
Kobe Dri-FIT férfi kosárlabdás polárnadrág
Újrahasznosított anyagok
Kobe
Dri-FIT férfi kosárlabdás polárnadrág
30% kedvezmény
Paris Saint-Germain Strike harmadik
Paris Saint-Germain Strike harmadik Nike Dri-FIT Total 90 kötött futballnadrág férfiaknak
Újrahasznosított anyagok
Paris Saint-Germain Strike harmadik
Nike Dri-FIT Total 90 kötött futballnadrág férfiaknak
30% kedvezmény
Nike Advantage
Nike Advantage Dri-FIT középmagas derekú női tenisznadrág
Újrahasznosított anyagok
Nike Advantage
Dri-FIT középmagas derekú női tenisznadrág
30% kedvezmény
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pliszés női kabát
Újrahasznosított anyagok
Nike Sportswear
Pliszés női kabát
30% kedvezmény
Nike Sportswear
Nike Sportswear Szőtt férfinadrág
Nike Sportswear
Szőtt férfinadrág
30% kedvezmény
Nike Club
Nike Club Szőtt férfi tréningruha
Nike Club
Szőtt férfi tréningruha
30% kedvezmény
Jordan Sport JAM
Jordan Sport JAM Férfi melegítőfelső
Újrahasznosított anyagok
Jordan Sport JAM
Férfi melegítőfelső
30% kedvezmény
Nike Air
Nike Air Windrunner férfi melegítőfelső
Újrahasznosított anyagok
Nike Air
Windrunner férfi melegítőfelső
30% kedvezmény
Jordan Sport Classic
Jordan Sport Classic Férfinadrág
Újrahasznosított anyagok
Jordan Sport Classic
Férfinadrág
30% kedvezmény
Atlético Madrid Strike harmadik
Atlético Madrid Strike harmadik Nike Dri-FIT Total 90 kötött férfi futballtréningruha
Újrahasznosított anyagok
Atlético Madrid Strike harmadik
Nike Dri-FIT Total 90 kötött férfi futballtréningruha
30% kedvezmény
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Középmagas derekú női szabadidőnadrág
Nike Sportswear Tech Fleece
Középmagas derekú női szabadidőnadrág
30% kedvezmény
Nike Tech
Nike Tech Dri-FIT Shori kötött férfinadrág
Újrahasznosított anyagok
Nike Tech
Dri-FIT Shori kötött férfinadrág
30% kedvezmény
Chelsea FC
Chelsea FC Nike Soccer Total 90 férfi futball-melegítőfelső
Újrahasznosított anyagok
Chelsea FC
Nike Soccer Total 90 férfi futball-melegítőfelső
30% kedvezmény
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Női edzőnadrág
Újrahasznosított anyagok
Jordan Brooklyn
Női edzőnadrág
30% kedvezmény
FC Barcelona harmadik
FC Barcelona harmadik Nike Total 90 szőtt férfi futball-melegítőnadrág
Újrahasznosított anyagok
FC Barcelona harmadik
Nike Total 90 szőtt férfi futball-melegítőnadrág
30% kedvezmény
Paris Saint-Germain Hoop Fleece
Paris Saint-Germain Hoop Fleece Férfinadrág
Paris Saint-Germain Hoop Fleece
Férfinadrág
30% kedvezmény