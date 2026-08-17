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Nike Black Friday Futócipők 2026

(41)
Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Futócipő nagyobb gyerekeknek
Nike Star Runner 5
Futócipő nagyobb gyerekeknek
30% kedvezmény
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Férfi országúti futócipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Vomero 18
Férfi országúti futócipő
30% kedvezmény
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Férfi vízhatlan, országúti futócipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Férfi vízhatlan, országúti futócipő
30% kedvezmény
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Férfi országúti futócipő
Nike Pegasus Plus
Férfi országúti futócipő
30% kedvezmény
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Cipő fedett pályára nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Omni Multi-Court
Cipő fedett pályára nagyobb gyerekeknek
30% kedvezmény
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Férfi vízhatlan terepfutócipő
Legnépszerűbb termék
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Férfi vízhatlan terepfutócipő
30% kedvezmény
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Férfi országúti futócipő
Nike Pegasus Plus
Férfi országúti futócipő
30% kedvezmény
Nike Vomero 18 GORE-TEX
Nike Vomero 18 GORE-TEX Vízhatlan, országúti férfi futócipő fényvisszaverő díszítőelemekkel
Nike Vomero 18 GORE-TEX
Vízhatlan, országúti férfi futócipő fényvisszaverő díszítőelemekkel
30% kedvezmény
Nike Flex Runner 4
Nike Flex Runner 4 Futócipő nagyobb gyerekeknek
Nike Flex Runner 4
Futócipő nagyobb gyerekeknek
30% kedvezmény
Nike Maxfly 2
Nike Maxfly 2 Atlétikai, szöges sprintcipő
Nike Maxfly 2
Atlétikai, szöges sprintcipő
30% kedvezmény
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Női országúti futócipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Pegasus Plus
Női országúti futócipő
30% kedvezmény
Nike Zoom Fly 6 SE
Nike Zoom Fly 6 SE Női országúti versenycipő
Nike Zoom Fly 6 SE
Női országúti versenycipő
30% kedvezmény
Nike Zoom Rival Jump Glam
Nike Zoom Rival Jump Glam Atlétikai szöges ugrócipő
Nike Zoom Rival Jump Glam
Atlétikai szöges ugrócipő
30% kedvezmény
Nike Vaporfly 4
Nike Vaporfly 4 Férfi országúti versenycipő
Nike Vaporfly 4
Férfi országúti versenycipő
30% kedvezmény
Nike ACG Ultrafly Trail
Nike ACG Ultrafly Trail Cipő terepfutó versenyekre
Nike ACG Ultrafly Trail
Cipő terepfutó versenyekre
30% kedvezmény
Nike Stellar Ride
Nike Stellar Ride Futócipő nagyobb gyerekeknek
Nike Stellar Ride
Futócipő nagyobb gyerekeknek
30% kedvezmény
Nike Stellar Ride
Nike Stellar Ride Futócipő nagyobb gyerekeknek
Nike Stellar Ride
Futócipő nagyobb gyerekeknek
30% kedvezmény
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Női vízhatlan terepfutócipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Női vízhatlan terepfutócipő
30% kedvezmény
Nike Zoom Rival Waffle 6
Nike Zoom Rival Waffle 6 Országúti és terepfutó versenycipő
Nike Zoom Rival Waffle 6
Országúti és terepfutó versenycipő
30% kedvezmény
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Vízhatlan, országúti női futócipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Vízhatlan, országúti női futócipő
30% kedvezmény
Nike Zoom Fly 6
Nike Zoom Fly 6 Férfi országúti versenycipő
Nike Zoom Fly 6
Férfi országúti versenycipő
30% kedvezmény
Nike Zoom Rival Multi Glam
Nike Zoom Rival Multi Glam Atlétikai, szöges cipő többféle sporteseményhez
Nike Zoom Rival Multi Glam
Atlétikai, szöges cipő többféle sporteseményhez
30% kedvezmény
Nike Kiger 10
Nike Kiger 10 Terepfutócipő
Nike Kiger 10
Terepfutócipő
30% kedvezmény
Nike Alphafly 3 Glam
Nike Alphafly 3 Glam Női országúti versenycipő
Nike Alphafly 3 Glam
Női országúti versenycipő
30% kedvezmény
Nike Victory 2
Nike Victory 2 Atlétikai szöges távfutócipő
Nike Victory 2
Atlétikai szöges távfutócipő
30% kedvezmény
Nike Zoom Rival Sprint Glam
Nike Zoom Rival Sprint Glam Atlétikai, szöges sprintcipő
Nike Zoom Rival Sprint Glam
Atlétikai, szöges sprintcipő
30% kedvezmény
Nike Alphafly 3
Nike Alphafly 3 Férfi országúti versenycipő
Nike Alphafly 3
Férfi országúti versenycipő
30% kedvezmény
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Országúti futócipő nagyobb gyerekeknek
Elfogyott
Nike Vomero 18
Országúti futócipő nagyobb gyerekeknek
30% kedvezmény
Nike Structure 26
Nike Structure 26 Női országúti futócipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Structure 26
Női országúti futócipő
30% kedvezmény
Nike Streakfly 2
Nike Streakfly 2 Országúti versenycipő
Nike Streakfly 2
Országúti versenycipő
30% kedvezmény
Nike Zoom Ja Fly 4
Nike Zoom Ja Fly 4 Atlétikai, szöges sprintcipő
Nike Zoom Ja Fly 4
Atlétikai, szöges sprintcipő
30% kedvezmény
Nike Dragonfly 2
Nike Dragonfly 2 Atlétikai szöges távfutócipő
Nike Dragonfly 2
Atlétikai szöges távfutócipő
30% kedvezmény
Nike Vaporfly 4 SE
Nike Vaporfly 4 SE Női országúti versenycipő
Nike Vaporfly 4 SE
Női országúti versenycipő
30% kedvezmény
Nike Dragonfly XC
Nike Dragonfly XC Szöges talpú terepfutócipő
Nike Dragonfly XC
Szöges talpú terepfutócipő
30% kedvezmény
Nike Zoom Rival Distance Glam
Nike Zoom Rival Distance Glam Atlétikai szöges távfutócipő
Nike Zoom Rival Distance Glam
Atlétikai szöges távfutócipő
30% kedvezmény
Nike Pole Vault Elite
Nike Pole Vault Elite Atlétikai szöges ugrócipő
Nike Pole Vault Elite
Atlétikai szöges ugrócipő
30% kedvezmény
Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Futócipő gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Star Runner 5
Futócipő gyerekeknek
29% kedvezmény
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Cipő kisgyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Omni Multi-Court
Cipő kisgyerekeknek
30% kedvezmény
Nike Flex Runner 4
Nike Flex Runner 4 Cipő kisgyerekeknek
Legnépszerűbb termék
Nike Flex Runner 4
Cipő kisgyerekeknek
29% kedvezmény
Nike Stellar Ride
Nike Stellar Ride Cipő kisgyerekeknek
+1
Nike Stellar Ride
Cipő kisgyerekeknek
30% kedvezmény
Nike Cosmic Runner
Nike Cosmic Runner Cipő kisgyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Cosmic Runner
Cipő kisgyerekeknek
30% kedvezmény
Nike Victory 2
Nike Victory 2 Atlétikai szöges távfutócipő
Nike Victory 2
Atlétikai szöges távfutócipő
30% kedvezmény
Nike Zoom Rival Sprint Glam
Nike Zoom Rival Sprint Glam Atlétikai, szöges sprintcipő
Nike Zoom Rival Sprint Glam
Atlétikai, szöges sprintcipő
30% kedvezmény
Nike Alphafly 3
Nike Alphafly 3 Férfi országúti versenycipő
Nike Alphafly 3
Férfi országúti versenycipő
30% kedvezmény
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Országúti futócipő nagyobb gyerekeknek
Elfogyott
Nike Vomero 18
Országúti futócipő nagyobb gyerekeknek
30% kedvezmény
Nike Structure 26
Nike Structure 26 Női országúti futócipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Structure 26
Női országúti futócipő
30% kedvezmény
Nike Streakfly 2
Nike Streakfly 2 Országúti versenycipő
Nike Streakfly 2
Országúti versenycipő
30% kedvezmény
Nike Zoom Ja Fly 4
Nike Zoom Ja Fly 4 Atlétikai, szöges sprintcipő
Nike Zoom Ja Fly 4
Atlétikai, szöges sprintcipő
30% kedvezmény
Nike Dragonfly 2
Nike Dragonfly 2 Atlétikai szöges távfutócipő
Nike Dragonfly 2
Atlétikai szöges távfutócipő
30% kedvezmény
Nike Vaporfly 4 SE
Nike Vaporfly 4 SE Női országúti versenycipő
Nike Vaporfly 4 SE
Női országúti versenycipő
30% kedvezmény
Nike Dragonfly XC
Nike Dragonfly XC Szöges talpú terepfutócipő
Nike Dragonfly XC
Szöges talpú terepfutócipő
30% kedvezmény
Nike Zoom Rival Distance Glam
Nike Zoom Rival Distance Glam Atlétikai szöges távfutócipő
Nike Zoom Rival Distance Glam
Atlétikai szöges távfutócipő
30% kedvezmény
Nike Pole Vault Elite
Nike Pole Vault Elite Atlétikai szöges ugrócipő
Nike Pole Vault Elite
Atlétikai szöges ugrócipő
30% kedvezmény
Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Futócipő gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Star Runner 5
Futócipő gyerekeknek
29% kedvezmény
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Cipő kisgyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Omni Multi-Court
Cipő kisgyerekeknek
30% kedvezmény
Nike Flex Runner 4
Nike Flex Runner 4 Cipő kisgyerekeknek
Legnépszerűbb termék
Nike Flex Runner 4
Cipő kisgyerekeknek
29% kedvezmény
Nike Stellar Ride
Nike Stellar Ride Cipő kisgyerekeknek
+1
Nike Stellar Ride
Cipő kisgyerekeknek
30% kedvezmény
Nike Cosmic Runner
Nike Cosmic Runner Cipő kisgyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Cosmic Runner
Cipő kisgyerekeknek
30% kedvezmény