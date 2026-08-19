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Nike Black Friday Dzsekik és Kabátok 2026

(68)
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Therma-FIT férfianorák
Nike Sportswear Club
Therma-FIT férfianorák
30% kedvezmény
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Therma-FIT steppelt női pufimellény
Újrahasznosított anyagok
Jordan Brooklyn
Therma-FIT steppelt női pufimellény
30% kedvezmény
Nike Sportswear
Nike Sportswear Rövidre szabott női melegítőfelső
Újrahasznosított anyagok
Nike Sportswear
Rövidre szabott női melegítőfelső
30% kedvezmény
Jordan Flight
Jordan Flight Munkaruházat ihlette mintás férfikabát
Jordan Flight
Munkaruházat ihlette mintás férfikabát
30% kedvezmény
Nike Impossibly Light Windrunner
Nike Impossibly Light Windrunner Férfi futó-melegítőfelső
Újrahasznosított anyagok
Nike Impossibly Light Windrunner
Férfi futó-melegítőfelső
30% kedvezmény
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Női futómellény
Újrahasznosított anyagok
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Női futómellény
30% kedvezmény
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hosszú cipzáras, kapucnis pulóver nagyobb gyerekeknek
Nike Sportswear Tech Fleece
Hosszú cipzáras, kapucnis pulóver nagyobb gyerekeknek
30% kedvezmény
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dri-FIT kapucnis tréningruha nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Sportswear
Dri-FIT kapucnis tréningruha nagyobb gyerekeknek
30% kedvezmény
Paris Saint-Germain Strike Windrunner PrimaLoft® negyedik
Paris Saint-Germain Strike Windrunner PrimaLoft® negyedik Jordan Storm-FIT kapucnis férfi futballkabát
Paris Saint-Germain Strike Windrunner PrimaLoft® negyedik
Jordan Storm-FIT kapucnis férfi futballkabát
30% kedvezmény
Paris Saint-Germain Strike negyedik
Paris Saint-Germain Strike negyedik Jordan Dri-FIT futballtréningruha nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Paris Saint-Germain Strike negyedik
Jordan Dri-FIT futballtréningruha nagyobb gyerekeknek
30% kedvezmény
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Férfi tenisz-melegítőfelső
NikeCourt Heritage
Férfi tenisz-melegítőfelső
30% kedvezmény
Nike Sportswear
Nike Sportswear Szőtt tréningruha nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Sportswear
Szőtt tréningruha nagyobb gyerekeknek
30% kedvezmény
Air Jordan
Air Jordan Férfi melegítőfelső
Újrahasznosított anyagok
Air Jordan
Férfi melegítőfelső
30% kedvezmény
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Téliesített, hosszú cipzáras férfikabát
Nike Sportswear Club
Téliesített, hosszú cipzáras férfikabát
30% kedvezmény
Nike Pro Octa
Nike Pro Octa Therma-FIT ADV férfikabát
Nike Pro Octa
Therma-FIT ADV férfikabát
30% kedvezmény
Nike Windrunner
Nike Windrunner Tollal bélelt férfi anorák
Újrahasznosított anyagok
Nike Windrunner
Tollal bélelt férfi anorák
30% kedvezmény
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pliszés női kabát
Újrahasznosított anyagok
Nike Sportswear
Pliszés női kabát
30% kedvezmény
Nike Club
Nike Club Szőtt férfi tréningruha
Nike Club
Szőtt férfi tréningruha
30% kedvezmény
Nike Sportswear
Nike Sportswear Szőtt férfikabát
Nike Sportswear
Szőtt férfikabát
30% kedvezmény
Air Jordan
Air Jordan Férfi pufi kabát
Újrahasznosított anyagok
Air Jordan
Férfi pufi kabát
30% kedvezmény
Jordan Sport JAM
Jordan Sport JAM Férfi melegítőfelső
Újrahasznosított anyagok
Jordan Sport JAM
Férfi melegítőfelső
30% kedvezmény
Nike Air
Nike Air Windrunner férfi melegítőfelső
Újrahasznosított anyagok
Nike Air
Windrunner férfi melegítőfelső
30% kedvezmény
ACG Lava Flow
ACG Lava Flow Therma-FIT ADV férfimellény
Újrahasznosított anyagok
ACG Lava Flow
Therma-FIT ADV férfimellény
30% kedvezmény
Atlético Madrid Strike harmadik
Atlético Madrid Strike harmadik Nike Dri-FIT Total 90 kötött férfi futballtréningruha
Újrahasznosított anyagok
Atlético Madrid Strike harmadik
Nike Dri-FIT Total 90 kötött férfi futballtréningruha
30% kedvezmény
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Férfi széldzseki
Újrahasznosított anyagok
Jordan Brooklyn
Férfi széldzseki
30% kedvezmény
Nike Tech
Nike Tech Windrunner hosszú cipzáras férfi polárkabát
Nike Tech
Windrunner hosszú cipzáras férfi polárkabát
30% kedvezmény
Jordan Flight
Jordan Flight Egyenes szabású kordbársony férfikabát
Jordan Flight
Egyenes szabású kordbársony férfikabát
30% kedvezmény
Nike Sportswear Tech
Nike Sportswear Tech Dri-FIT Shori kötött férfi melegítőfelső
Újrahasznosított anyagok
Nike Sportswear Tech
Dri-FIT Shori kötött férfi melegítőfelső
25% kedvezmény
Nike
Nike Repel UV-védelemmel ellátott férfi futó pilótakabát
Újrahasznosított anyagok
Nike
Repel UV-védelemmel ellátott férfi futó pilótakabát
30% kedvezmény
Nike Tempo
Nike Tempo Repel meleg női futómellény
Újrahasznosított anyagok
Nike Tempo
Repel meleg női futómellény
30% kedvezmény
Nike Sportswear Tech Woven
Nike Sportswear Tech Woven Mellény nagyobb gyerekeknek (fiúk)
Nike Sportswear Tech Woven
Mellény nagyobb gyerekeknek (fiúk)
30% kedvezmény
Nike Windrunner
Nike Windrunner Bélelt férfikabát
Újrahasznosított anyagok
Nike Windrunner
Bélelt férfikabát
30% kedvezmény
Nike Stride
Nike Stride Repel UV férfi futókabát
Újrahasznosított anyagok
Nike Stride
Repel UV férfi futókabát
30% kedvezmény
Jordan Flight Chicago
Jordan Flight Chicago Realtree férfikabát
Jordan Flight Chicago
Realtree férfikabát
30% kedvezmény
Nike Sportswear
Nike Sportswear Túlméretezett, munkaruházat ihlette női kabát
Nike Sportswear
Túlméretezett, munkaruházat ihlette női kabát
30% kedvezmény
Jordan Flight
Jordan Flight Renegade steppelt női kabát
Jordan Flight
Renegade steppelt női kabát
30% kedvezmény
Nike Sportswear
Nike Sportswear Túlméretezett, fűzős női melegítőfelső
Nike Sportswear
Túlméretezett, fűzős női melegítőfelső
30% kedvezmény
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Nike Dri-FIT futballtréningruha nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Kylian Mbappé Academy
Nike Dri-FIT futballtréningruha nagyobb gyerekeknek
30% kedvezmény
Nike Windrunner
Nike Windrunner Férfi pehelykabát
Újrahasznosított anyagok
Nike Windrunner
Férfi pehelykabát
30% kedvezmény
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT férfi UV kabát
Újrahasznosított anyagok
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT férfi UV kabát
30% kedvezmény
FC Barcelona Strike negyedik
FC Barcelona Strike negyedik Nike Dri-FIT Anthem férfi futballdzseki
Újrahasznosított anyagok
FC Barcelona Strike negyedik
Nike Dri-FIT Anthem férfi futballdzseki
30% kedvezmény
Nike Club
Nike Club Kapucnis férfikabát
Nike Club
Kapucnis férfikabát
30% kedvezmény
Nike Air
Nike Air Hosszú cipzáras, praktikus hibrid férfikabát
Nike Air
Hosszú cipzáras, praktikus hibrid férfikabát
30% kedvezmény
Nike Windrunner
Nike Windrunner Statement férfi pehelymellény
Újrahasznosított anyagok
Nike Windrunner
Statement férfi pehelymellény
30% kedvezmény
Nike Swift
Nike Swift Therma-FIT női futókabát
Újrahasznosított anyagok
Nike Swift
Therma-FIT női futókabát
30% kedvezmény
Nike Sportswear
Nike Sportswear Szőtt női kabát
Nike Sportswear
Szőtt női kabát
30% kedvezmény
Nike Unlimited
Nike Unlimited Repel sokoldalú, kapucnis férfikabát
Újrahasznosított anyagok
Nike Unlimited
Repel sokoldalú, kapucnis férfikabát
30% kedvezmény
Nike Energy
Nike Energy Vízlepergető szőtt futballkabát férfiaknak
Újrahasznosított anyagok
Nike Energy
Vízlepergető szőtt futballkabát férfiaknak
30% kedvezmény
Nike Sportswear Air Max
Nike Sportswear Air Max Szőtt férfikabát
Nike Sportswear Air Max
Szőtt férfikabát
30% kedvezmény
Jordan Sport
Jordan Sport Férfi golfmellény
Újrahasznosított anyagok
Jordan Sport
Férfi golfmellény
30% kedvezmény
Nike Academy+
Nike Academy+ Vízlepergető szőtt futballkabát férfiaknak
Újrahasznosított anyagok
Nike Academy+
Vízlepergető szőtt futballkabát férfiaknak
30% kedvezmény
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Hosszú cipzáras női melegítőfelső
Újrahasznosított anyagok
Jordan Brooklyn
Hosszú cipzáras női melegítőfelső
30% kedvezmény
Nike Totality
Nike Totality Dri-FIT kötött, sokoldalú férfikabát
Újrahasznosított anyagok
Nike Totality
Dri-FIT kötött, sokoldalú férfikabát
30% kedvezmény
Jordan Flight
Jordan Flight Vastag műszőrme férfi irhakabát
Újrahasznosított anyagok
Jordan Flight
Vastag műszőrme férfi irhakabát
30% kedvezmény
Paris Saint-Germain Academy Pro harmadik
Paris Saint-Germain Academy Pro harmadik Nike Dri-FIT Total 90 Anthem futballkabát nagyobb gyerekeknek
Elfogyott
Paris Saint-Germain Academy Pro harmadik
Nike Dri-FIT Total 90 Anthem futballkabát nagyobb gyerekeknek
30% kedvezmény
Atlético Madrid Windrunner
Atlético Madrid Windrunner Nike Therma-FIT közepes vastagságú férfi futballmellény
Újrahasznosított anyagok
Atlético Madrid Windrunner
Nike Therma-FIT közepes vastagságú férfi futballmellény
30% kedvezmény
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Therma-FIT OCTA férfikabát
Nike 24.7 PerfectStretch
Therma-FIT OCTA férfikabát
30% kedvezmény
Nike Windrunner
Nike Windrunner Férfi szőtt dzseki grafikus mintával
Újrahasznosított anyagok
Nike Windrunner
Férfi szőtt dzseki grafikus mintával
30% kedvezmény
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Dri-FIT túlméretezett férfi szélmellény golfozáshoz
Újrahasznosított anyagok
Nike Fairway Fresh
Dri-FIT túlméretezett férfi szélmellény golfozáshoz
30% kedvezmény
Nike Stride
Nike Stride Repel férfi futókabát
Újrahasznosított anyagok
Nike Stride
Repel férfi futókabát
30% kedvezmény
Nike Stride
Nike Stride Repel UV edzőkabát gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Stride
Repel UV edzőkabát gyerekeknek
30% kedvezmény
Nike Miler
Nike Miler Repel UV-védelemmel ellátott férfi futókabát
Újrahasznosított anyagok
Nike Miler
Repel UV-védelemmel ellátott férfi futókabát
30% kedvezmény
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Therma-FIT női egyetemi sportkabát
Jordan Brooklyn
Therma-FIT női egyetemi sportkabát
30% kedvezmény
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Szőtt melegítőfelső lányoknak
Újrahasznosított anyagok
Nike Sportswear Club
Szőtt melegítőfelső lányoknak
30% kedvezmény
Nike Tartan
Nike Tartan Laza férfi golfkabát
Újrahasznosított anyagok
Nike Tartan
Laza férfi golfkabát
30% kedvezmény
Nike Unlimited
Nike Unlimited Therma-FIT sokoldalú férfikabát
Újrahasznosított anyagok
Nike Unlimited
Therma-FIT sokoldalú férfikabát
30% kedvezmény
Nike Tech
Nike Tech Szőtt kabát nagyobb gyerekeknek (fiúknak)
Nike Tech
Szőtt kabát nagyobb gyerekeknek (fiúknak)
30% kedvezmény
Nike Sportswear Windrunner
Nike Sportswear Windrunner Kapucnis vízlepergető kabát nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Sportswear Windrunner
Kapucnis vízlepergető kabát nagyobb gyerekeknek
30% kedvezmény