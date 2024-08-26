Futballsztorik: Ada Hegerberg

Ada a csúcson volt, amikor karrierje hirtelen félbeszakadt. Ada 15 évesen kezdte profi futballkarrierjét. A góllövőlista élére került, és minden egyes gólja után széttárta a karját, és hatalmas mosollyal az arcán úgy futott a csapattársaihoz, mintha repülne. Ahogy teltek az évek, Ada karrierje robbanásszerűen megindult.

Aztán egy nap edzés közben valami belenyilallt Ada lábába. Hirtelen nem tudott járni, és a fájdalom elviselhetetlen volt. Amikor újra képes volt edzeni, kiderült, hogy a lábában stressztörés keletkezett! Ada majdnem két évig nem focizott. A szervezetének időre volt szüksége a gyógyuláshoz, de Adának nehezére esett türelmesnek lenni. Azon törte a fejét, hogy vajon képes lesz-e valaha is újból játszani.

Végül Ada lába kellően megerősödött a futáshoz, és ahogy edzett, úgy érezte magát, mint egy gyerek, aki először szeret bele a futballba. Ada úgy véli, hogy a sportág iránti megújult szenvedélye segíthet neki abban, hogy még több rekordot döntsön meg, mivel a legnagyobb célja, hogy kihasználja a benne rejlő lehetőségeket. Alig várja, hogy pályára lépjen a negyedik világbajnokságán.