Kerolin Nicoli – Futballtörténetek – Nike

Kerolin mindig is imádta a futballt, de volt idő, amikor azt hitte, soha többé nem játszhat. Amikor 11 éves volt, fájdalmat érzett a jobb lábában. Később megtudta, hogy egy ritka betegségben szenved, amely fertőzést okozott a csontjában. Az orvosai még a műtét után sem voltak biztosak abban, hogy képes lesz-e olyan fizikai sportokat űzni, mint a futball.



De Kerolin nem adta fel. Elkezdte barátaival rugdosni a labdát, hogy visszanyerje képességeit és erejét. Idővel a lába meggyógyult, és újra játszhatta a játékot, amelyet annyira szeretett. Kerolin feltört a brazil klubrendszer ranglétráján, és végül valóra vált az álma – profi játékos lett. Kerolin 2022-ben csatlakozott a North Carolina Courage-hez.



Az NJ/NY Gotham FC elleni első mérkőzésen minden percet kihasznált arra, hogy megmutassa tudását a pályán. Amikor Kerolin a meccs végén labdát kapott csapattársától, tudta, hogy élnie kell a lehetőséggel. Végigszáguldott a pályán, három védőt is lehagyott, és BUMM – a jobb lábával elrúgta a labdát, és a hálóba lőtte.



„Mindig is arra törekedtem, hogy nagy sikereket érjek el a karrieremben.”



– Kerolin Nicoli