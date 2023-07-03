Minden új termék

Vásárlás

Utolsó frissítés: 2023. július 3.
Olvasási idő: 5 perc

Együttműködés a Rebel Girlszel

Kerolin Nicoli

Kerolinnak azzal kellett szembesülnie, hogy lehet, hogy soha többé nem focizhat, de ő ennek ellenére profi játékossá vált. Tudd meg, hogyan lett a brazil tehetségből sztár az Egyesült Államokban.

Kerolin Nicoli – Futballtörténetek – Nike

Kerolin Nicoli. Csatár, brazil származású. Született: 1999. november 17.

Kerolin mindig is imádta a futballt, de volt idő, amikor azt hitte, soha többé nem játszhat. Amikor 11 éves volt, fájdalmat érzett a jobb lábában. Később megtudta, hogy egy ritka betegségben szenved, amely fertőzést okozott a csontjában. Az orvosai még a műtét után sem voltak biztosak abban, hogy képes lesz-e olyan fizikai sportokat űzni, mint a futball.

De Kerolin nem adta fel. Elkezdte barátaival rugdosni a labdát, hogy visszanyerje képességeit és erejét. Idővel a lába meggyógyult, és újra játszhatta a játékot, amelyet annyira szeretett. Kerolin feltört a brazil klubrendszer ranglétráján, és végül valóra vált az álma – profi játékos lett. Kerolin 2022-ben csatlakozott a North Carolina Courage-hez.

Az NJ/NY Gotham FC elleni első mérkőzésen minden percet kihasznált arra, hogy megmutassa tudását a pályán. Amikor Kerolin a meccs végén labdát kapott csapattársától, tudta, hogy élnie kell a lehetőséggel. Végigszáguldott a pályán, három védőt is lehagyott, és BUMM – a jobb lábával elrúgta a labdát, és a hálóba lőtte.

„Mindig is arra törekedtem, hogy nagy sikereket érjek el a karrieremben.”

– Kerolin Nicoli

Találkozz a Rebel Girls más tagjaival

  • Kerolin Nicoli – Futballtörténetek – Nike, slide 1 of 7
    Alex Morgan

    A kedvenc sportja megtalálásától a nemzeti hőssé válásig. Fedezd fel, miként vált Alex Morgan olyan ikonná, akinek nagysága messze túlmutat a játékon.

  • Kerolin Nicoli – Futballtörténetek – Nike, slide 2 of 7
    Grace Geyoro

    Grace attól kezdve, hogy először rúgott labdába, bebizonyította, hogy a kételkedőknek nincs igazuk. Fedezd fel, hogyan vált a klubja és a hazája sztárjává.

  • Kerolin Nicoli – Futballtörténetek – Nike, slide 3 of 7
    Chloe Kelly

    A londoni ketrecektől a Lionesses fényeiig – fedezd fel, hogyan jutott el Chloe odáig, hogy megszerezze országa történetének legfontosabb gólját.

  • Kerolin Nicoli – Futballtörténetek – Nike, slide 4 of 7
    Kerolin Nicoli

    Kerolinnak azzal kellett szembesülnie, hogy talán soha többé nem focizhat, de ő ennek ellenére is fel tudott emelkedni. Fedezd fel, hogyan lett a brazil tehetségből sztár az Egyesült Államokban.

  • Kerolin Nicoli – Futballtörténetek – Nike, slide 5 of 7
    Hayley Raso

    A szalagos forradalmár. Fedezd fel, miként támaszkodott Hayley a családja támogatására a sikerei eléréséhez, és ahhoz, hogy bármi után képes legyen felállni.

  • Kerolin Nicoli – Futballtörténetek – Nike, slide 6 of 7
    Asisat Oshoala

    Annak ellenére, hogy a szülei nem támogatták, hogy a futballra összpontosítson, Asisat soha nem adta fel. Fedezd fel, miként sikerült egyensúlyba hoznia a tanulmányait a futballal, mielőtt profi sportolóvá vált.

  • Kerolin Nicoli – Futballtörténetek – Nike, slide 7 of 7
    Kadeisha Buchanan

    Aranyérmes. Borítja a papírformát. Tudd meg, hogyan vált a családjának és a sport iránti szenvedélyének köszönhetően Kadeisha a világ egyik legkiválóbb képességű játékosává, az esélyei ellenére.

Vissza a .com/play oldalra

Kerolin Nicoli – Futballtörténetek – Nike

Illusztráció: Camila Anselmé.

Eredeti közzététel: 2023. július 1.