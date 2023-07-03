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Utolsó frissítés: 2023. július 3.
Olvasási idő: 3 perc

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Kadeisha Buchanan

Aranyérmes. Borítja a papírformát. Tudd meg, hogyan vált Kadeisha a világ egyik legjobb játékosává, az esélyei ellenére.

Kadeisha Buchanan – Futballsztorik – Nike

Kadeisha Buchanan. Védő, kanadai. Született: 1995. november 5.

Kadeisha egy kiváló védő a pályán. A világ valaha látott legjobb csatárai közül néhányat vissza tud tartani. Középhátvédként Kadeisha árnyékként suhanva előre látja ellenfelei minden mozdulatát, és túljár az eszükön. Aztán támadásba lendül, és megszerzi a labdát vagy megzavarja a játékukat.

De fiatalon Kadeishának nem sok reménye volt arra, hogy egyszer profi játékossá válik. Nagy családból származik. Édesanyja több munkahelyen dolgozott egyszerre, de nem volt elég pénze lakbérre és élelmiszerekre – futballal kapcsolatos díjak szóba sem jöhettek.

De a barátai és családtagjai segítségével Kadeisha és családja megoldotta a helyzetet. A zsúfolt napirendje ellenére az édesanyja mellette állt, és beállt kapusnak, miközben Kadeisha iskola után edzett. Kadeisha játék iránti szeretete segített neki átvészelni a nehéz időket.

Mire tinédzser lett, Kadeisha már a világ legjobb edzőinek a figyelmét is felkeltette. Kadeisha 17 évesen debütált a kanadai válogatottban, majd néhány évvel később profi játékos lett. Ma a világ egyik legjobb védőjeként tartják számon. Megállíthatatlan erő a pályán.

„A futball a mindenem. Úgy gondolom, jobbá tette az életemet.”

– Kadeisha Buchanan

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Kadeisha Buchanan – Futballsztorik – Nike

Illusztráció: Camila Ru.

Eredeti közzététel: 2023. július 1.