Alex Morgan – Futballsztorik – Nike

Nyolc évesen Alex Morgan eldöntötte, hogy részt akar venni az olimpián – azt azonban még nem tudta, hogy melyik sportágban fog indulni. Alex mindenféle sportot űzött. Néha a szülei softballedzésről fociedzésre, onnan pedig kosárlabdameccsre vitték! A középiskolában azonban a futball lett Alex kedvence.



Alex sérülésekkel és kudarcokkal megküzdve jutott el a csúcsra – profi játékos lett belőle, és végül az Egyesült Államok női válogatottjába is bekerült. 23 évesen pedig azon kapta magát, hogy London nyüzsgő városában az első olimpiáján vesz részt.



Az Egyesült Államok elődöntőt játszott Kanada ellen. Az állás 3:3 volt, és már a hosszabbítás másodpercei teltek. Most vagy soha. A meccs utolsó percében a labda Alex felé repült, aki már a kapu közelében volt. Mindenfelől védők vették körül. Alex elrugaszkodott a talajtól, és fejjel küldte a kapu felé a labdát. A labda elrepült a védők felett, egyenesen a hálóba – a közönség őrjöngött! Az Egyesült Államok csapata 4:3-ra nyert. Három nappal később pedig Alex első olimpiai aranyérmével tért haza.



„Mindig dolgozz keményen, soha ne add fel, és küzdj a legvégsőkig, mert a meccsnek csak a sípszó vethet véget.”

– Alex Morgan