Minden új termék

Vásárlás

Utolsó frissítés: 2023. július 3.
Olvasási idő: 4 perc

Együttműködés a Rebel Girlszel

Chloe Kelly

A londoni ketrecektől a Lionesses fényeiig Chloe Kelly neve örökre beíródott a játék történelemkönyveibe. Fedezd fel, hogyan jutott el odáig, hogy országa történetének legfontosabb gólját lője kapuba.

Chloe Kelly – Futballtörténetek – Nike

Chloe Kelly. csatár, angol származású. Született: 1998. január 15.

Chloe Kelly öt bátyjával együtt focizott Nyugat-Londonban. Kövezett utcákon és a városi „ketrecekben” játszottak – elkerített pályákon, ahol a meccsek durva csatákba torkolltak. Chloe általában az egyetlen lány volt, de nem bánta. Bárhová ment, mindig volt nála egy labda, és készen állt a játékra.

Ahogy idősebb lett, Chloe északra költözött, hogy a Manchester City profi játékosa legyen. Mivel szívós és harcias, úgy tűnt, garantált számára a siker. De 2021-ben Chloe súlyos lábsérülést szenvedett, amely a pálya szélére kényszerítette. A rajongói attól tartottak, hogy végleg visszavonul. De Chloe keményen dolgozott a rehabilitáción, és csaknem egy évvel később újra az angol csapatban játszott.

Anglia 1-1-es döntetlenre állt Németország ellen a 2022-es női Európa-bajnokság döntőjében. A hosszabbításban Chloe kapura lőtt – és a labdát kivédte az ellenfél játékosa. Amikor újra labdát kapott, olyan erősen rúgott bele, ahogy csak tudott. Chloe ott őrzi az Eb-érmét, ahol minden nap láthatja – a fehérneműs fiókjában! A labda átsuhant a levegőben, elrepült a kapus mellett, és a hálóba csapódott – GÓL! Chloe csapata berohant a pályára. Chloe-nak köszönhetően hazahozták Anglia első nagy trófeáját a női futballban.

„Már nem vagyok olyan ideges, mint régen, mert arra gondolok, hogy »mi a legrosszabb, ami történhet?«. Már túl vagyok a legrosszabbon. Minden pillanatot ki kell élveznem, és félelem nélkül kell játszanom.”

– Chloe Kelly

Találkozz a Rebel Girls más tagjaival

  • Chloe Kelly – Futballtörténetek – Nike, slide 1 of 6
    Alex Morgan

    A kedvenc sportja megtalálásától a nemzeti hőssé válásig. Fedezd fel, miként vált Alex Morgan olyan ikonná, akinek nagysága messze túlmutat a játékon.

  • Chloe Kelly – Futballtörténetek – Nike, slide 2 of 6
    Grace Geyoro

    Grace attól kezdve, hogy először rúgott labdába, bebizonyította, hogy a kételkedőknek nincs igazuk. Fedezd fel, hogyan vált a klubja és a hazája sztárjává.

  • Chloe Kelly – Futballtörténetek – Nike, slide 3 of 6
    Kerolin Nicoli

    Kerolinnak azzal kellett szembesülnie, hogy talán soha többé nem focizhat, de ő ennek ellenére is fel tudott emelkedni. Fedezd fel, hogyan lett a brazil tehetségből sztár az Egyesült Államokban.

Vissza a .com/play oldalra

Chloe Kelly – Futballtörténetek – Nike

Illusztráció: Sofia Cavallari.

Eredeti közzététel: 2023. július 3.