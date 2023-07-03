Chloe Kelly – Futballtörténetek – Nike

Chloe Kelly öt bátyjával együtt focizott Nyugat-Londonban. Kövezett utcákon és a városi „ketrecekben” játszottak – elkerített pályákon, ahol a meccsek durva csatákba torkolltak. Chloe általában az egyetlen lány volt, de nem bánta. Bárhová ment, mindig volt nála egy labda, és készen állt a játékra.

Ahogy idősebb lett, Chloe északra költözött, hogy a Manchester City profi játékosa legyen. Mivel szívós és harcias, úgy tűnt, garantált számára a siker. De 2021-ben Chloe súlyos lábsérülést szenvedett, amely a pálya szélére kényszerítette. A rajongói attól tartottak, hogy végleg visszavonul. De Chloe keményen dolgozott a rehabilitáción, és csaknem egy évvel később újra az angol csapatban játszott.

Anglia 1-1-es döntetlenre állt Németország ellen a 2022-es női Európa-bajnokság döntőjében. A hosszabbításban Chloe kapura lőtt – és a labdát kivédte az ellenfél játékosa. Amikor újra labdát kapott, olyan erősen rúgott bele, ahogy csak tudott. Chloe ott őrzi az Eb-érmét, ahol minden nap láthatja – a fehérneműs fiókjában! A labda átsuhant a levegőben, elrepült a kapus mellett, és a hálóba csapódott – GÓL! Chloe csapata berohant a pályára. Chloe-nak köszönhetően hazahozták Anglia első nagy trófeáját a női futballban.

„Már nem vagyok olyan ideges, mint régen, mert arra gondolok, hogy »mi a legrosszabb, ami történhet?«. Már túl vagyok a legrosszabbon. Minden pillanatot ki kell élveznem, és félelem nélkül kell játszanom.”

– Chloe Kelly