Minden új termék

Vásárlás

Utolsó frissítés: 2023. július 3.
Olvasási idő: 5 perc

Együttműködés a Rebel Girls csapatával

Hayley Raso

A forradalmár szalaggal. Fedezd fel, miként használta fel Hayley családja támogatását a sikerei eléréséhez, és ahhoz, hogy bármi után felálljon.

Hayley Rasoi – Futballtörténetek – Nike

Hayley Raso. Középpályás, ausztrál. Született: 1994. szeptember 5.

Hayley Raso Ausztrália Aranypartján nőtt fel. Magabiztosan úszott és lubickolt az óceánban, az iskolában azonban félénk volt. Egy nap a helyi futballcsapat válogatót rendezett. Ahogy Hayley megtanult passzolni és cselezni, valami megváltozott benne. Pontosan olyan volt, mint a tengerparton. Nem aggódott és nem volt már félénk többé.

Hayley bekerült a csapatba, és a nagyijától egy gyönyörű szalagot kapott ajándékba. „A viselésével erőt meríthetsz belőle” – mondta a nagyi, és masnit kötött a szalagból Hayley hajába. Attól fogva Hayley soha nem játszott úgy, hogy ne lett volna rajta. A szalag a helyi futballcsapattól egészen a tokiói olimpiáig kísérte. Erőt adott neki a csúcson és a mélypontokon is – például, amikor gerincsérülést szenvedett a pályán. Hayley abban sem volt biztos, hogy újra járni fog, a futballról nem is beszélve.

Hat hónapnyi intenzív rehabilitációt követően azonban újra futballcipőt húzhatott. Ráadásul rögtön a visszatérő meccsén gólt is szerzett! Idén már alig várja, hogy képviselje országát hazai földön, a világ legnagyobb futballtornáján. A nagyija és a többi családtagja a lelátókon szurkol majd neki. Mindegy, hogy honnan nézed majd a meccseket, Hayley-t könnyen észreveszed majd – csak keresd a ragyogó szalagját!

„Ne nézz vissza. Hagyj mindent a pályán.”

– Hayley Raso

Találkozz a Rebel Girls más tagjaival

  • Hayley Rasoi – Futballtörténetek – Nike, slide 1 of 7
    Alex Morgan

    A kedvenc sportja megtalálásától a nemzeti hőssé válásig. Fedezd fel, miként vált Alex Morgan olyan ikonná, akinek nagysága messze túlmutat a játékon.

  • Hayley Rasoi – Futballtörténetek – Nike, slide 2 of 7
    Grace Geyoro

    Grace attól kezdve, hogy először rúgott labdába, bebizonyította, hogy a kételkedőknek nincs igazuk. Fedezd fel, hogyan vált a klubja és a hazája sztárjává.

  • Hayley Rasoi – Futballtörténetek – Nike, slide 3 of 7
    Chloe Kelly

    A londoni ketrecektől a Lionesses fényeiig – fedezd fel, hogyan jutott el Chloe odáig, hogy megszerezze országa történetének legfontosabb gólját.

Vissza a .com/play oldalra

Hayley Rasoi – Futballtörténetek – Nike

Illusztrációk: Eve Archer.

Eredeti közzététel: 2023. július 1.