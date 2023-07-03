Hayley Rasoi – Futballtörténetek – Nike

Hayley Raso Ausztrália Aranypartján nőtt fel. Magabiztosan úszott és lubickolt az óceánban, az iskolában azonban félénk volt. Egy nap a helyi futballcsapat válogatót rendezett. Ahogy Hayley megtanult passzolni és cselezni, valami megváltozott benne. Pontosan olyan volt, mint a tengerparton. Nem aggódott és nem volt már félénk többé.



Hayley bekerült a csapatba, és a nagyijától egy gyönyörű szalagot kapott ajándékba. „A viselésével erőt meríthetsz belőle” – mondta a nagyi, és masnit kötött a szalagból Hayley hajába. Attól fogva Hayley soha nem játszott úgy, hogy ne lett volna rajta. A szalag a helyi futballcsapattól egészen a tokiói olimpiáig kísérte. Erőt adott neki a csúcson és a mélypontokon is – például, amikor gerincsérülést szenvedett a pályán. Hayley abban sem volt biztos, hogy újra járni fog, a futballról nem is beszélve.



Hat hónapnyi intenzív rehabilitációt követően azonban újra futballcipőt húzhatott. Ráadásul rögtön a visszatérő meccsén gólt is szerzett! Idén már alig várja, hogy képviselje országát hazai földön, a világ legnagyobb futballtornáján. A nagyija és a többi családtagja a lelátókon szurkol majd neki. Mindegy, hogy honnan nézed majd a meccseket, Hayley-t könnyen észreveszed majd – csak keresd a ragyogó szalagját!



„Ne nézz vissza. Hagyj mindent a pályán.”



– Hayley Raso