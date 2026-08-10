Grace Geyoro – Futballsztorik – Nike

Grace Geyoro nyolcéves volt, amikor szülővárosában, a franciaországi Orleánsban futballpályára lépett. Körülötte egy fiúkkal teli csapat állt. Grace volt az első és egyetlen lány a csapatban.

Sokan furcsállták, hogy Grace focizik. Még az édesanyja, Angelique is azt mondta, hogy ez nem lányoknak való játék. De Grace bátyja meggyőzte az édesanyját, hogy Grace nemcsak hogy jól játszik, hanem egyenesen fantasztikusan. Grace-nek annyira jól ment a futball, hogy 15 évesen a Paris Saint-Germain (PSG) profi futballklubban kezdett el edzeni. 2017-ben, 19 évesen pedig Grace a PSG profi focistája lett.

2022-re Grace a francia válogatott egyik kedvence lett. A 2022-es, Olaszország elleni Eb-meccsen pedig azzal nyűgözte le a közönséget, hogy ő lett az első játékos, aki egy női Eb-meccs első félidejében mesterhármast lőtt! Grace harmadik gólja után szívet formált a kezével, és a családja székei felé mutatott. Angelique – Grace legnagyobb rajongója – éljenzett a leghangosabban.

„Mindig csak haladj előre.”

– Grace Geyoro